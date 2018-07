Controles viales: en 2018, se inhabilitaron 94 conductores

En lo que va del 2018, casi un centenar de conductores fueron inhabilitados por los Juzgados de Faltas Municipales tras haber cometido faltas graves en la vía pública. Una medida implementada a partir de este año y que ya comienza a impactar en la reducción de las infracciones registradas en las calles de la ciudad.

A través de un informe presentado ante la Secretaría de Gobierno, los jueces municipales de Faltas de la 1º Nominación. Nicolás Borda Bossana, y de la 2º Nominación, Claudio Nicola, expusieron los detalles de la manera en que se viene trabajando con este tipo de sanciones.

El relevamiento fue puesto en manos del Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Eduardo López, quien destacó que se trata del primer año en que Rafaela comienza a inhabilitar a sus conductores. “Les hemos pedido a los jueces de Falta Municipales que, dentro de lo que dice la ley, en las faltas graves y la alcoholemia, tuviéramos dureza”, expresó el funcionario.

Cabe recordar que la Municipalidad de Rafaela se ha convertido en órgano de juzgamiento de toda la región y tiene la facultad de hacer este tipo de inhabilitación. En este sentido, le corresponde juzgar tanto las actas emitidas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, como las de Gendarmería y las que emiten los inspectores locales en los operativos que desarrolla el Municipio.



LOS NÚMEROS

La cantidad de actas elaboradas en operativos realizados por la Agencia Provincial Vial durante estos meses del 2018, que requirieron la retención de las licencias, fue de 38. Mientras que, en los operativos municipales, la cifra fue de 56. En total, se procesaron 94 inhabilitaciones.

Los jueces destacaron que, generalmente, la sanción a este tipo de faltas graves está compuesta por no sólo por la inhabilitación, sino también por una multa. Dicho pago puede ir desde los 7,000 a los 14.000 pesos.

En cuanto a la cantidad de días en que se extiende la inhabilitación, Borda Bossana y Nicola precisaron que depende de varios factores, sobre todo de la infracción cometida y de la presencia de antecedentes. Pero que se ubica entre los 30 y los 90 días.

Las infracciones por las cuales se procede a la retención de la licencia puede ser desde un control de alcoholemia positivo, un cruce de semáforos en rojo, circular a contramano o hasta intentar escaparse de un operativo de control.



MENOS INFRACCIONES

Sumado a otros tipos de acciones educativas y de sanción, la política de tránsito municipal está logrando mejorar las estadísticas en la ciudad. De hecho, de acuerdo al relevamiento de la primera mitad del año, la cantidad de actas elaboradas en relación al mismo período del año anterior, bajó un 22 por ciento.

Hasta ahora, se llevaban confeccionadas 9.071 actas, una cifra menor a las 11.640 de 2017. Entre ellas, las infracciones por no usar casco bajaron de 6.048 a 4.423 (-26%), y las infracciones por no usan cinturón de 472 a 308 (-34%). Una disminución que muestra un contrasentido con lo que sucede en materia de cantidad de operativos, que en 2017 habían llegado a ser de 986, y en 2018 subió a 1.461 (+ 48%)

“Hay que seguir trabajando mucho en control, mucho en sanción, pero también mucho en educación. Tenemos el programa de Conductor Designado; trabajamos en las escuelas con la campaña de seguridad vial; entregamos cascos a quienes tramitan su primera licencia de conducir. No es nuestro objetivo recaudar, sino sumar elementos para prevenir. Creo que lo estamos logrando”, puntualizó Eduardo López como cierre.