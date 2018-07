"Rafaela se ha convertido en una gran escuela del teatro" Información General 18 de julio de 2018 Por Emilio Grande (h.) Destacó la ministra "Chiqui" González en el acto del FTR18 en el Belgrano. Castellano mencionó la designación de "Pepe" Fanto a la EMAE y la Diplomatura de Teatro en la UNRAF. Allasino resaltó los 15 años que cumple el festival en 2019.

FOTO J. BARRERA CHIQUI GONZALEZ./ Con un discurso de barricada se llevó los aplausos de la sala colmada.

Entre el desfile de apertura por el bulevar Santa Fe y la subida del telón de la 14º edición del Festival de Teatro Rafaela 2018, anoche estuvo en el acto oficial en el Cine Teatro Belgrano, colmado de público para luego presenciar la obra gratuita "Nómadas".

Estuvieron presentes la ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe María de los Ángeles González; el intendente Luis Castellano; el director del Instituto Nacional del Teatro Marcelo Allasino; los diputados nacionales Omar Martínez y Roberto Mirabella; los concejales Jorge Muriel, Lisandro Mársico y Alejandra Sagardoy; la secretaria de Cultura María Josefa Sabellotti; el director artístico del FTR18 Gustavo Mondino; el secretario de Desarrollos Culturales Paulo Ricci; la vicerrectora del a UNRAF Rosario Cristiani; funcionarios municipales, representantes de las subsedes Ataliva y Suardi, entre otros.

“Este festival es de la gente, hubo una clara e inteligente idea política. Pero las políticas culturales no nacen de inventar algo sino de mirar alrededor y decir qué es bueno y en qué somos buenos. Rafaela es bueno y tenía grupos excelentes de teatro, una capacidad de innovación muy particular en teatro y andaban de ciudad de ciudad ganando premios y mostrando un teatro diferente que todo el país reclamaba”, señaló "Chiqui" González con un discurso muy emotivo porque pareció que estaba actuando sobre el escenario y fue muy aplaudida por la platea.

Y destacó: “Hacer este encuentro es realmente leer en la gente misma aquello que puede ser el motivo central de nuestro encuentro y reunión. Desde la Provincia los apoyamos absolutamente todos los años. Rafaela con su festival se ha convertido en una gran escuela de teatro. El teatro sigue siendo la contracultura del espectáculo porque nos interesa el encuentro, la comunidad, porque están sacando entradas desde hace mucho y porque ya lo considera el pueblo mismo y sus subsedes. Decir Rafaela es decir teatro. Esta población ha entendido que el teatro es no entender nada, que hay que vivirlo”.

Y también jugó con la letra t de teatro, para verbalizar palabras asociadas como "teatro es ternura, tristeza, texto, técnico, triturar, tragar, éxito, tocar, tambalear, tiritar, tela, tragamonedas, tontería, tenue, terrible, torbellino, torrente, típico, tópico, transexual, transdisciplinario, transatlántico, total, tú, te para tomar y te para traerte al teatro... no hace falta que te traiga al teatro porque Rafaela es teatro".

Castellano dijo que "estamos nuevamente en el desafío por levantar el telón en un momento difícil, complejo, en donde parecería que lo que domina la escena es el ajuste, el recorte, la crisis, la incertidumbre, la duda de qué es lo que vendrá”.

Y agregó: "para nosotros en el desafío de seguir adelante con esta política de Estado que ya lleva 14 años y fue así siempre. Cuando en Rafaela y la región vinieron nuestros abuelos, cuando acá no había nada y era todo crisis, solo ilusión en el futuro, ahí en ese momento, el teatro, la música, el arte estaban presentes. Esto de entender al teatro como parte de la cultura, de una necesidad del ser humano y de sostenerla en los momentos más difíciles, es parte de nuestra salud como personas”, poniendo como ejemplo la creación de la Banda de Música en 1895, la Sociedad Italiana en 1890 y su sala de teatro en 1915.

“Encontrarnos, mirarnos, hacer que los espacios públicos exploten de personas y ver que este festival se hace cada vez más popular y que la ciudad y la región se encienden, es entender que lo necesitamos más que nunca y que hay que hacer todos los esfuerzos para sostenerlo. Esto es parte también de nuestra política social”, manifestó.

Recordó “el mojón que plantó el ex intendente Omar Perotti en aquel momento, vamos a seguir sosteniendo siempre. Esto hace que el festival sea de la ciudad, de la gente. Las vacaciones de invierno en Rafaela son el festival de teatro. Esto es parte de lo que uno va construyendo cuando toma una decisión, mira al futuro y pone recursos humanos, económicos y la convicción para sostener algo que sabe que va a ser bueno para la ciudad”.

“En estos 14 años pasó algo importante: la creación de la Escuela Municipal de Artes Escénicas (EMAE). Y este año hubo dos acontecimientos importantes: uno fue una deuda que teníamos, la colocación del nombre a la EMAE de José Pepe Fanto. Esto es un honor y reconocimiento a uno de los artistas más emblemáticos que tuvimos en la ciudad”, contó Castellano. Conviene recordar que este nombre había sido propuesto por el Intendente en el acto del FTR17 y luego fue transformada en un proyecto de ordenanza presentado por la concejal Evangelina Garrappa y aprobado por la totalidad del cuerpo legislativo.

"Otro hecho importante de este 2018 fue la firma del convenio entre el Instituto Nacional del Teatro y la UNRAF por el cual se creó la Diplomatura Universitaria de Teatro para todos los que quieran ser docentes de teatro. Van a tener la posibilidad de tener un título emitido por una universidad. En los primeros días de agosto (el día 10) van a comenzar las clases y hay un muchas personas interesadas”.

Allasino expresó que "el festival crece cada año y se transforma en esta fiesta colectiva. ¿Es el teatro el que transforma a Rafaela en una fiesta o es Rafaela la que transforma al teatro en una fiesta? Creo que hay un poco de las dos cosas”.

“Me preguntan por el festival de Rafaela no solamente en distintos lugares del país sino también en el exterior. Y me preguntan qué fenómeno se da en esta ciudad, por qué todo el mundo quiere ir a Rafaela, por qué todos se van felices y quieren ser parte de él. El trabajo incansable de muchas instituciones y grupos a lo largo de décadas, con apoyo y sin él, instalaron la producción teatral y educaron al público”, dijo.

Hizo hincapié en “la decisión política que significó que en el 2004, el entonces intendente Perotti se arriesgara a pensar a Rafaela como sede de la fiesta nacional de Instituto Nacional del Teatro, siendo una ciudad del interior, que demostró al país que Rafaela amaba el teatro hace mucho tiempo y estaba esperando una oportunidad. Esa decisión política se sostuvo luego cuando en el 2005 se propuso hacer un festival que replicara esa idea que propone la fiesta nacional de teatro: un espacio de encuentro y que pudiéramos hacer un festival con una identidad rafaelina”.

Luego “le tocó a Castellano renovar esa decisión que hay que defender con mucho temple, con mucha convicción porque todos compartimos la misma mirada sobre el valor que tiene la cultura como un espacio de integración y de encuentro, para identificarnos en la diferencia y entender que todos somos parte de lo mismo”.

Finalmente, sostuvo "que el año que viene se cumplirán 15 años del festival y tenemos que trabajar mucho desde ahora con la ayuda de todos los actores sociales para que sea tan contundente como va a ser este”.