Bertram: "fue la ablación de órganos más importante de nuestra gestión"

La ciudad se vio conmovida el pasado lunes. Sin saber muy bien qué era lo que pasaba, todos estaban atentos al ruido que hacían varios aviones llegando al aeródromo local. Más tarde, se sabría: se estaba realizando una ablación múltiple de órganos en el Hospital "Dr. Jaime Ferré".

Ayer, el Director del efector público, Dr. Jorge Bertram, dio detalles de lo ocurrido, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz, momentáneamente sólo se escucha en radiogalena.com.ar o bien en la app). "Fue un arduo y largo trabajo realizado en equipo, que se llevó adelante desde las 0.45 del lunes hasta las 23.45", detalló el médico quien precisó: "no se pueden alterar ningún paso".

"Primero hay que constatar la muerte encefálica. Hasta que no se dé eso, no se puede avanzar. Sabíamos que el paciente había ingresado en un estado grave, con un traumatismo de cráneo severo e irreversible, con una valoración del médico neurocirujano, que nos transmite que no era quirúrgico. Pasa a Terapia Intensiva y allí, como siempre, se llevan todos los medios adelante para ver si se puede revertir la situación, cosa que se fue agravando con el transcurrir del tiempo. La muerte cerebral se constata a través de estudios, exámenes neurológicos, potenciales evocados, de reflejos... Detrás del paciente, están los familiares. Hay que trabajar con ellos, informarlos, transmitirles el estado de evolución y trabajar psicológicamente para transmitirle que el cuadro era irreversible y que lo más probable fuera que pasara a ser un donante, como lo fue", detalló Bertram

"Después de todo ese proceso, pasó a la parte administrativa, donde todos los papeles tienen que estar perfectamente en orden. Posteriormente, se lo llama al CUDAIO, que toma las riendas, que hace el contacto con los familias, se le explica todo el proceso, cómo se va a llevar adelante, para que no queden ningún tipo de dudas. Finalmente, se lo pasa a otra etapa, en donde se lo pone al donante a una red informática. Ese es el trabajo más arduo a llevar adelante, porque van saltando de acuerdo a la compatibilidad del donante con el receptor. Allí comienza el contacto con las instituciones públicas y privadas que van a ser los receptores y que van a llevar adelante las ablaciones", indicó.

"Terminada la coordinación, el trabajo meticuloso de todo el equipo de médicos y enfermeros de terapia intensiva. Se pone activo el servicio de quirófano para la ablación, porque entra un equipo médico, realiza la disección del órgano que corresponde y sale. Automáticamente, entra el otro equipo. Eso hizo que se alargue", completó.

Bertram detalló que "fue una ablación múltiple: pulmón, corazón, riñones, hígado y páncreas. Me llama poderosamente la atención como médico que se haya podido obtener este último, porque es un órgano muy lábil. Pero por el trabajo y por el estado del paciente, se pudo obtener hasta ello" y señaló que "la mitad de todo el proceso fue la detección de la compatibilidad entre el donante y el receptor".

En este sentido, indicó que "a través de un sistema informático, se va barajando los posibles receptores y se va haciendo la comunicación con el referente. Cuando está bien establecido, se pasa a la otra etapa, que es la concurrencia de los aviones".

"Todo el operativo, desde el inicio hasta el final, se desarrolló en el Hospital. Desde que ingresó al paciente a la guardia, su paso por terapia, todos los medios que se pusieron a disposición para ver si se podía revertir el cuadro y después todo el trabajo del CUDAIO de Santa Fe", dijo Bertram.

"Esta es la tercera ablación de nuestra gestión y es la más grande. Uno también se va conociendo con el grupo de trabajo. Quien trabaja en el CUDAIO, comentaba que hace algunos años hubo una ablación importante, una doble ablación (dos pacientes). Pero es la más importante de nuestra gestión. Y lo más positivo es que se pudieron recuperar varios órganos: 6 órganos en total y eso prolonga la vida de más de 6 pacientes, porque el hígado se puede compartir", indicó.

El Director del efector público reconoció al equipo del Hospital: "hay un acompañamiento enorme de enfermería y médicos de terapia y de todo el Hospital, porque todos estamos atento a cualquier necesidad que exista. Todos los profesionales, enfermeros, médicos, camilleros, todos están atentos a lo que se necesite. En ese momento se genera una situación de cooperación y de trabajo en equipo formidable. Por suerte se pudo demostrar y hoy nuestro Hospital es noticia a nivel nacional por esta múltiple ablación".

"Tenemos una UTI que cuenta con todo el instrumental para poder llevar esto. Lo había constatado en la ablación anterior, que acompañé el proceso y vi que (si bien traen todo) acá lo teníamos y no tuvieron que utilizar absolutamente nada. Los enfermeros acompañan, ayudan y están atentos a los pedidos", dijo.

Bertram también agradeció a la policía: "estuvo muy presente, abriendo las calles, bloqueando el sector para que se pueda realizar el operativo lo más inmediatamente, desde el aeródromo hasta el hospital y viceversa".