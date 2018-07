Encuentro por Santa Fe tendrá sus listas locales

Con las elecciones de 2019 en el horizonte, los espacios políticos comenzaron a trabajar, en su mayoría en silencio, en el desarrollo de un diagnóstico sobre la situación local, provincial y nacional como así también en la arquitectura de proyectos y candidaturas.

María Eugenia Bielsa, quien no confirmó si finalmente será precandidata a gobernadora por el PJ el año que viene, es una de las figuras que a través de su espacio "Encuentro por Santa Fe" está haciendo pie en el territorio. La semana pasada se llevó a cabo un encuentro en Rafaela de dirigentes locales y de otras localidades a la región alineados con la rosarina para preparar el terreno a su desembarco en esta ciudad.

El fin de semana también se hizo visible otro espacio político de Rafaela que desde hace tiempo está dedicado a sostener la precandidatura de Bielsa, pero con la consigna adicional de presentar listas para las categorías de concejales, intendente y senador departamental.

"Queremos participar en serio, estamos convencidos que podemos aportar a la ciudad y al departamento Estamos charlando con los compañeros y construyendo en silencio pero con entusiasmo. El objetivo es armar listas de candidatos a concejales, intendente y senador departamental", dijo el joven Matías Giorgetti en diálogo con LA OPINION. "María Eugenia Bielsa, con quienes ya nos reunimos, está decidida a participar más allá de que no se pronunció públicamente. Y lo va a hacer por dentro del Partido Justicialista en el Frente electoral que se diseñe cuando llegue el momento", agregó.

Inicialmente, la agrupación Encuentro por Santa Fe de Rafaela, que funciona en un local de calle Lamadrid 424, tenía previsto recibir a Bielsa este jueves, día elegido por la ex vicegobernadora y diputada provincial para recorrer el interior de la Provincia. Sin embargo, ayer por la mañana la agenda se modificó debido a que la dirigente deberá viajar a Buenos Aires este miércoles.

Carlos Pedemonte, uno de los referentes de este espacio político, destacó que "después de investigar y analizar la situación de la ciudad y la región, enviamos a la arquitecta Bielsa un documento de 20 páginas definiendo aspectos de cada tema, junto a datos estadísticos, ya sea de seguridad, cultura, educación, comercio e industria entre otros".

"Desde hace meses trabajamos, participando ya en tres oportunidades junto a la futura candidata. Formamos una mesa de trabajo de varias personas, entre ellos, empresarios, educadores, comerciantes, políticos, profesionales, escritores, y gente del ámbito cultural", remarcó.

El espacio está integrado, además de Giorgetti y Pedemonte, por Andrea Steinberger, Daniel Bartomioli, Leila Calderón, Gabriel Ruggia, Marcela Abalos, Juan Tschieder, Mariana Méndez, Gustavo Armando y el ex concejal por el PJ, Héctor Puig, entre otros.