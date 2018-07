IAPOS dio marcha atrás y garantizó las prestaciones

El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) emitió una disposición, la número 27, que puso en alerta a todos los afiliados, todos pertenecientes a la Provincia o a los Municipios y Comunas. En la misma, se determinaba que los empleados municipales y provinciales, junto a su grupo familiar, desde agosto, deberían solicitar autorización para atenderse con profesionales de distintos puntos de la provincia. Esto generó el malestar de diversos sectores, entre ellos el de los representantes de sindicatos, dado que implicaba un retroceso a quienes viven en el interior de la Provincia, que deban ir hacia Rosario o Santa Fe, en donde están los centros médicos de mayor complejidad.El pasado lunes hubo una reunión con la Intersindical y el IAPOS dejó en claro que mantendría las prestaciones. Igualmente, se acordó una nueva reunión para el próximo martes 24 de julio con el propósito de continuar evaluando el tema.En la jornada de ayer, se emitió oficialmente un comunicado, en donde el IAPOS informaba que había suscripto convenios con sus prestadores estableciendo el inicio de circuitos de trabajo para optimizar y garantizar los servicios de salud a los afiliados del interior en centros de mayor tecnología.La medida tiene como objetivo fortalecer las redes prestacionales del interior de la provincia para que los usuarios puedan acceder a una cobertura de calidad, lo más cerca posible de su lugar de residencia.En virtud de una serie de comunicados emitidos en los medios sobre la disposición 27/2018 publicada recientemente, la directora del Iapos, María Soledad Rodríguez, indicó que “la nueva modalidad de trabajo no implica cambios en el circuito prestacional para los beneficiarios y no compete a las prácticas de urgencia”.“El proceso se hará en forma ordenada, respetando situaciones en las que exista una relación prestacional previa fuera del departamento y priorizando a quienes necesiten de mayor tecnología”, completó Rodríguez.Cabe recordar que la obra social provincial desarrolla una política de circulación irrestricta de sus afiliados en la provincia, no obstante lo cual, durante 2018, se comenzó a trabajar sobre los beneficiarios que se trasladan fuera de sus departamentos. Con el objetivo de evaluar los casos, se compartirá información con las entidades prestadoras del interior para permitir y facilitar al afiliado, la mejor posibilidad para su atención.MAS INFORMACIONPara cualquier consulta, los afiliados podrán comunicarse vía e-mail a [email protected] , telefónicamente al 0800 444 4276, o personalmente en el centro de atención de Iapos más cercano a su domicilio.