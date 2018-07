Senado: se recalentó el debate sobre el aborto

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La tercera jornada de exposiciones en el Senado sobre la legalización del aborto subió la temperatura del debate, con varios cruces entre los legisladores e invitados y fuertes declaraciones en contra de la Iglesia Católica.

Los momentos de mayor tensión se dieron durante las exposiciones de la exsenadora María Eugenia Estenssoro, que lanzó duras críticas contra la Iglesia, y del periodista Mariano Obarrio, que además de criticar la legalización del aborto tuvo entredichos con las senadoras Beatriz Mirkin y Pamela Verasay.

Estenssoro, que reiteró que se realizó un aborto a los 21 años, cuestionó "los folletos que está repartiendo" la Iglesia en diversas escuelas "donde se adoctrina, porque están llenos de de mentiras científicas e históricas" y "les dicen a los chicos que los anticonceptivos no previenen el aborto, no ayudan a no quedar embarazadas cuando no lo desean".

"La Iglesia se opuso a la educación pública de Sarmiento, al matrimonio civil, al voto femenino, a la educación sexual, se opone a las campañas de anticoncepción. Se opone a que las mujeres podamos decidir cómo queremos ser madres, cuántos hijos queremos traer al mundo, con responsabilidad y con amor", señaló.

Tras ello, la exsenadora de la Coalición Cívica disparó: "No hablan de los y las jóvenes violados en instituciones religiosas de la Argentina y de todo el mundo. No hemos visto marchas de la vida convocando a los niños abusados".

La tucumana Silvia Elías de Pérez, una de las abanderadas del rechazo a la legalización, le salió al cruce al señalar que se sintió "triste porque en lugar de hablar del proyecto ha hablado de la Iglesia Católica" cuando "es normal que una institución exprese su opinión".

No fue la única polémica en la que participó Elías de Pérez, que también fue cuestionada por su comprovinciana del justicialista Beatriz Mirkin por haberle preguntado a casi todos los expositores a favor quién los financiaba.

Por su parte, el periodista Obarrio sostuvo que "siempre que algo que es ilegal se convierte en legal, pasa a estar incentivado y promovido" y que el proyecto "crea un incentivo para que aumenten los abortos", al tiempo que "no tiene en cuenta el derecho de los hombres, tanto que se habla de igualdad de género".

En este caso, el cruce fue con la senadora tucumana Beatriz Mirkin, quien luego de reclamarle que no trate de "asesinos" a los legisladores, le espetó: "Su puesta en escena de que ustedes son los provida y los que están a favor de legalizar son los pro muerte es la mejor muestra de división de la sociedad en dos".

Luego le señaló que "los varones son los primeros que se van, no vuelven más y quedan las mujeres solas", ante lo cual Obarrio la cruzó: "Usted es senadora por Tucumán, donde mayoritariamente la gente piensa que hay que defender las dos vidas".

Esa confrontación -que fue respondida fuera de micrófono por Mirkin- enojó a varios senadores pero especialmente a la mendocina Pamela Verasay, quien luego de realizarle diversas preguntas y de tener que pedirle a Obarrio reiteradamente que no la interrumpiera, arrojó el micrófono sobre la mesa, visiblemente molesta por las interrupciones del periodista.

Una de las cosas que le preguntó la mendocina fue "en representación de qué institución" hablaba y el periodista contestó que lo hacía en nombre "de los que creen que hay que cuidar las dos vidas" y explicó: "La vida me llevó a convertirme en una suerte de vocero".



ESPECIALISTAS

Una de las expositoras principales de la jornada fue la abogada y miembro fundadora de la Campaña por el Derechos al Aborto Legal Nelly Minyersky, que expresó: "Les pido a los señores senadores que no tengan miedo, la ampliación de derechos tiene una virtud enorme, que no obliga a nadie".

"Tenemos que pensar esta cuestión en base a las ciencias, no solamente en base a las ciencias biológicas, sino jurídicas.

Tenemos que hablar con la verdad, no tratar de imponer", indicó la letrada.

El exsenador y convencional constituyente Eduardo Menem, en tanto, realizó una extensa ponencia en contra del proyecto, al que calificó como "muy malo, más allá de las distintas posiciones" porque "tiene mala calidad constitucional" y precisó que "no hace ninguna mención al Código Civil".

"Han creado una nueva categoría de personas. Ahora tenemos los adultos, los menores, los adolescentes y los niños por nacer. Han creado el sujeto descartable, con menos de 14 semanas", agregó el riojano.

En tanto, el presidente de la Sociedad de Ginecología, Sergio Feryala, sostuvo que "es una gran falacia que el aborto es la principal causa de muerte materna" y pronosticó que "a futuro, esto trae déficit de natalidad y envejecimiento de la población".