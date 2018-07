Desarma y arma...

En el marco del decimocuarto Festival de Teatro Rafaela 2018 se presentó en el Centro Cultural “La Máscara”, Palíndroma, solo de danza, de Margarita Molfino, multifacética artista rafaelina radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y William Prociuk.

Un palíndromo es una particular palabra que se escribe igual al derecho y al revés, el inicio y el fin coinciden, puede uno leerla como quiera, no cambia, el sonido ni el sentido.

Un espacio despojado, un cuerpo que lo habita, luces que lo recortan y sonidos casi espaciales, graves, perentorios, nos pone al espectador ante la belleza de los movimientos que construyen formas y figuras y se deshacen y vuelven a cobrar forma, pero ya no es lo mismo, ni ese cuerpo que los creó, ni yo espectador porque puedo intuir, ya procesó información, pero ese cuerpo que construye y deconstruye, se anula y busca y se recrea y dice ya otra cosa.

Es un ir y venir de adelante para atrás una palíndroma corporal, hay un cuerpo fragmentado por la luz que proyecta sombras que envuelven la escena.

De pronto el cuerpo comienza a delimitar el espacio con cinta y aparecen trazos fijos que limitan pero que guían y conducen a sitios precisos estipulados que garantizan retornos, ¿al punto de partida?, puede acaso uno volver igual de un sitio que partió, la protagonista lo intenta pero ya no hay trazos, mapas que auguren un retorno.

De pronto un sonido “industrial”, nos introduce en observar posturas inmóviles en distintos lugares del espacio, como recuerdos fotográficos de un pasado remoto, belleza en cada gesto quedará en el recuerdo del espectador.

Una música ahora podríamos decir “Vangeliana”, o de Jarret también podría ser, nos introduce en un vértigo frenético de ese cuerpo ocupando el espacio y armando y desarmando pero ya hay tensión, ya hay vestigios de alienación en el rostro ya la luz ciega, aplaca, paraliza.

Genial trabajo de Margarita y Willy que fue ampliamente valorado por un público entusiasta que colmó el Centro Cultural La Máscara en la primera jornada del Festival de Teatro Rafaela 2018.