El estreno del “Flaco” Quiroga fue auspicioso y con dos goles

El auspicioso debut de Matías Quiroga en la Copa Santa Fe genera expectativa en el mundo Atlético de Rafaela, aunque hay que ir despacio. La necesidad de volver a tener un nueve en el área, con presencia, y si es goleador mucho mejor, es real. Esto no implica que haya que apresurarse con el exPatronato ni exigirle más de lo que corresponde.



“Más allá de los goles es poder plasmar la idea de lo que estamos entrenando, lo que quiere el técnico”, apuntó Matías Quiroga luego del 4-1 ante Atlético Sastre. Y analizó: “En el primer tiempo no salió mucho pero en el segundo, cuando desnivelamos por las bandas, que es el fuerte nuestro, pudimos llegar a hacer goles y marcar una diferencia. Falta mucho, fue una linda medida ante un equipo que si bien lo teníamos visto no sabíamos que jugaba de esta forma. Juegan bien, lo importante es que se ganó y sirve para la confianza”.



Fue la primera conexión que tuvieron y terminó en gol. Maximiliano Casa aprovechó el error defensivo, llegó a fondo y metió centro para la aparición del Quiroga. En el complemento, con el ingreso de Mauro Albertengo, también hubo una interesante asociación que terminó en gol del “Flaco”.



Sobre ello, el nacido en San Luis hace 32 años, uno de los refuerzos que llegaron a Alberdi para la próxima temporada en la B Nacional, señaló: “Parezco un viejo entre todos los pibes (risas), hay que adaptarse al ritmo que tienen ellos que son muy dinámicos, no es el fuerte mío pero trato de seguirlos, aportando del lado que me toca y aportando un poco la experiencia que uno tiene, tratando de ser un poco el descanso de ellos que tocan y pasan rápido al ataque”.



Y los goles, para todo delantero, siempre son importantes, “Sin dudas es importante, pero más allá de eso, un delantero siempre quiere convertir, pero lo importante era ganar, hace mucho que venimos entrenando y no habíamos tenido un partido serio todavía, sí amistosos, pero no es lo mismo. Salió bien, sobre todo el ST, en el PT no le pudimos agarrar la mano pero nos acomodamos, fuimos contundentes y se notó la diferencia”, manifestó Quiroga.



Atlético ganó y tal como remarcó Quiroga, eso es muy importante, pero está claro que tiene que mejorar, y mucho en algunos aspectos defensivos. “Sí, es cierto que de a ratos nos costó, nos hicieron un gol de entre líneas y eso no nos puede pasar, tenemos que estar más cortos nosotros, desde los delanteros que tenemos que dar una mano, lo mismo los volantes, hay que ser un equipo compacto. Nos hicieron el gol, en el ST nos acortamos más y pudimos marcar la diferencia”.



A la hora de destacar lo que más le gustó del equipo, Quiroga declaró: “En el ST la contundencia, pudimos hacer lo que entrenamos en la semana y desde que arrancó la pretemporada con los conceptos que teníamos, terminamos desbordando y haciendo goles de la forma que habíamos entrenado, eso es importante y te sigue dando confianza”.