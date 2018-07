31 Años de Abuelos Unidos Suplemento Jubilados 18 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO LA OPINION AUTORIDADES. Eusebio Vegetti, presidente del Club; su esposa, Norma Paredes (izq.) y la vicepresidente, María Cristina Argüello (der.).

El último domingo 15 de julio, se llevó a cabo en la sede social “Pedro Vegetti”, el gran salón del Club de Abuelos Unidos de Rafaela sito en intersección de calles Casabella y Chacabuco -barrio Los Nogales-, un almuerzo y baile por cumplirse el 31º Aniversario de la institución.

El multitudinario evento contó con la asistencia de 620 participantes, de Rafaela y de otras localidades, siendo animado por los conjuntos musicales “Fabián y Javier” y “Julián Rivero”, que hicieron disfrutar a pleno a los bailarines. Cabe destacar la presencia del presidente de la institución hermana, Carlos Rossa, del Club de Abuelos de Calle Palmieri.

El almuerzo y baile por el 31º Aniversario, dio comienzo a las 11 de la mañana, con un delicioso menú: canelones con salsa, pollo deshuesado con salsa de puerros, postre helado, torta aniversario y sidra.

No hace falta aclarar que los abuelos dieron rienda suelta a su alegría y ganas de bailar, hasta ya avanzada la tarde, cuando se amenizó con pizza y medialunas con jamón y queso, de trastarde.



PALABRAS DEL

PRESIDENTE

Eusebio Vegetti, presidente de la institución, dialogó con LA OPINION expresando que, “este año se dio con bastantes sinsabores porque tuvimos problemas con los decibeles altos [del sonido] y tuvimos que gastar mucho dinero para acondicionar el club, para poder seguir haciendo bailes; pero con la satisfacción de que la gente siempre concurre, la gente responde, no solo la gente foránea -que todos los años asisten- sino también los locales”.

“En estos momentos -continuó- tenemos más de un 75 por ciento de gente local. Eso reconforta y es una inyección para seguir trabajando para la institución. Hay 620 personas aquí en el almuerzo. Después de haber suspendido varios bailes nunca me imaginé que íbamos a tener una convocatoria como la que tuvimos. La verdad que -repito- es una inyección de aliento para seguir trabajando para la institución”.

En cuanto a proyectos para el resto del año, Vegetti señaló que, “tenemos varios pero uno de los principales son los baños de mujeres, para que no se sigan formando esas largas colas para utilizarlos. Así que queremos ampliarlos a 8 boxes. Y el otro proyecto es seguir viajando como lo hicimos hasta ahora. En 2018 fuimos a Camboriú, San Rafael (Mendoza), Bariloche, Mar del Plata y tenemos el proyecto de ir al Noroeste, Mendoza y La Falda (Córdoba)”, cerró.