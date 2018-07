La despenalización del aborto Locales 18 de julio de 2018 Redacción Por El Senado de la Nación comenzó con la ronda de consultas con especialistas sobre el proyecto que promueve el aborto legal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El abogado del foro local, Dr. Hugo Alfonso, planteó su posición sobre este complejo debate. Esta es la segunda nota.

NOTA II



Por Dr. Hugo A. Alfonso (*). - La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la madre. La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para describir qué tan avanzado está este.

Por eso en el momento de la concepción, al formarse el cigoto, comienza la vida de un nuevo individuo, que durante un proceso formativo y transformador de nueve meses en el vientre materno, da a luz o se produce el nacimiento de una nueva persona que habitará nuestro planeta.

c.- El Código Penal. Legisla sobre el aborto en el capítulo de los delitos contra las personas, y más específicamente en los denominados Delitos contra la vida, que en los artículos 85 al 88 legisla sobre el delito del Aborto.

El art. 86 dice: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1.- Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios y 2.- Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Por su parte el art. 88 dice: “Será reprimida con prisión de uno a cuatro años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible".

Fuera de las circunstancias o tipos penales señalados, las demás formas de abortar son calificadas como homicidios simples doblemente agravados y dolosos.

La madre tiene derecho a cuidar su cuerpo y su vida y elegir para ellos la opción que desee, pero cuando está embarazada tiene la obligación de cuidar dos cuerpos el de ella y el de su hijo y darle a ambos los destinos que tienen, priorizando al más débil e indefenso.

El aborto es interrumpir, interferir, ponerle final a un proceso de vida desde que comenzó en la concepción.

Si no hay concepción no hay vida, por ello la vida comienza en ese momento y la interrupción de la concepción, es la interrupción de la vida del hijo por nacer. Y eso como se llama, sin eufemismos, asesinato.

Hay un argumento muy escuchado que dice que con o sin despenalización del aborto, los abortos clandestinos se producen, con lo cual la despenalización no aumentará los casos de abortos voluntarios, que hay y seguirán habiendo.

Este argumento es falaz. Con ese criterio despenalicemos el homicidio, porque con o sin sanción penal se siguen cometiendo. Con ese criterio, anulemos el Código Penal, pues todas las conductas que sanciona como delitos se siguen realizando, con lo cual estaría demás.

Con ese criterio de no sancionar legal y normativamente las conductas delictivas, volveríamos a la ley del “ojo por ojo y diente por diente” ¡Qué retroceso cultural y social enorme!

¿Legalmente que es asesinar?: no le pongamos más dramatismo o connotaciones estridentes, que esta palabra ya lo tiene: asesinar es simplemente matar. Es quitar la vida a otra persona.

Y eso es el aborto. Hay que llamar a las cosas por su nombre, para evitar eufemismos auto justificantes.



PUNTO DE VISTA

RELIGIOSO

Desde el punto de vista religioso, los Diez Mandamientos de la religión católica son un verdadero compendio de conducta para la humanidad, porque señalan los deberes y derechos esenciales de la convivencia.

Justamente el quinto mandamiento dice “No matar”, obligación que se contrapone inmediatamente al derecho que protege ese mandamiento que es el derecho a la vida de toda persona, nacida y por nacer.

Nuestros derechos personales terminan donde comienzan los de las otras personas. El niño por nacer es una persona por nacer y es nuestro prójimo. Este es el límite legal.



PUNTO DE

VISTA SOCIAL

La prevención del aborto.

Atento a que el aborto es un crimen, de características muy especiales porque es la decisión de una madre de matar a su hijo totalmente indefenso, la magnitud de esa decisión, que va en contra del instinto más fuerte de una mujer que es la maternidad, debe ser atendido y tratado con total prioridad y solidaridad.

Partiendo de la premisa de que la maternidad es una experiencia sumamente determinante de la personalidad de la mujer, lo que implica un cambio fundamental en sus hábitos y costumbres, debemos tener presente, que las madres embarazadas, deben tener la protección y contención necesaria de su familia y en caso de no existir esa situación, debe ser la sociedad la que acuda en su ayuda.

Esta situación creo que debe ser evaluada en dos etapas.

a.- La etapa del pre embarazo y del parto.

La función del Estado: en colaboración con los diferentes credos, para que le impriman a los diferentes programas educativos un sello de claro respeto a la persona humana con el respeto que ella se merece, tanto madre como hijo por nacer, organizar y ejecutar ese programa de educación sexual clara y plena, con especial énfasis de las responsabilidades personales y sociales que implican la maternidad y el cuidado del propio cuerpo de la madre y del hijo por nacer.

La función de la Iglesia que es la organización territorial más amplia y profunda del país, tiene por ello un claro conocimiento de la situación real -la provincia de Formosa es la de más alta natalidad de madres adolescentes- y una enorme responsabilidad, -por la fe que predica y el humanismo que conlleva- de hacerlo institucionalmente y desde allí convocar y pedir la ayuda que necesita a los diferentes estados, debiendo ser el principal propulsor de la educación sexual en las escuelas.

Por ello debe destinar los fondos que hoy percibe del Estado en sueldos -obispos y sacerdotes- a esta actividad educadora, renunciando a percibirlos en beneficio personal. La subsistencia económica del clero deberá estar a cargo de los feligreses que deberán ser convocados a contribuir monetariamente, parroquia por parroquia, para que de esa forma también se inmiscuyan y colaboren en esa fuerte campaña de educación sexual de prevención de los abortos.

Cuando los feligreses vean esta conducta comprometida de la Iglesia, espontáneamente la acompañarán con los dineros necesarios para mantener su culto.



(*) Abogado del foro de la Quinta Circunscripción Judicial.