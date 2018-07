La Guerra Civil Española Sociales 18 de julio de 2018 Por Pepe Marquínez (Sunchales) Leer mas ...

El 18 de julio de 1936, a 82 años de aquel acontecimiento, Francisco Franco al mando de las fuerzas rebeldes, se sublevó contra lo que se conocía como la Segunda República y con ello dio comienzo a la Guerra Civil Española. Los sediciosos tomaron la Guarnición Militar de Melilla en Marruecos (1). El movimiento insurreccional fue ingresando a la península por Andalucía y se expandió hacia el centro y norte del país.

La contienda bélica concluiría el primero de abril de 1939, imponiendo “el caudillo” (tal como se lo denominaba oficialmente a Franco) una dictadura que duraría hasta su muerte, ocurrida el 20 de noviembre de 1975.

Militares de derecha, encabezados por José Sanjurjo y Emilio Mola, comenzaron las tareas de inteligencia y junto a sectores monárquicos adquirieron al gobierno fascista de Mussolini 6 aviones, bombas y fusiles.

Detrás de los nacionalistas o rebeldes, se agruparon carlistas, la iglesia, sectores conservadores, otros vinculados a la monarquía y además falangistas quienes contaban con el apoyo de este partido político de ideología fascista, cuyo mentor era José Antonio Primo de Rivera. (2)

Por su parte la Unión Soviética apoyó al gobierno de la República, proveyéndole de armamento. Se unieron 35.000 voluntarios que llegaron de todo el mundo para la defensa de las instituciones, en lo que se conoció como las Brigadas Internacionales.

La Alemania nazi y la Italia fascista, enviaron en apoyo de los insurgentes 100.000 soldados conocido este contingente como “Legión Cóndor”. Los sublevados tuvieron un apoyo más contundente y eso fue lo que en definitiva marcó la diferencia a su favor.

La aviación alemana entre otras batallas, consumó el bombardeo de Guernica, población del País Vasco, ocurrido el 26 de abril de 1937, destruyéndola totalmente. Fue un ataque indiscriminado y cruento en el que murieron pobladores, entre ellos muchos niños. Pablo Picasso en una pintura que tituló precisamente “Guernica” inmortalizó este suceso que constituye todo un símbolo de la Guerra Civil. (3)

El origen de la contienda bélica española, fue básicamente el enfrentamiento entre “derechas” e “izquierdas”, en plural, como ellos lo usan.

España estaba totalmente dividida y conflictuada, la calle no era segura y se había tornado insostenible la convivencia por los paros, manifestaciones, huelgas; en definitiva el quiebre del orden público.

La guerra tuvo varias aristas: lucha de clases, izquierda contra derecha, guerra de religión, antifascismo contra anticomunismo entre otras.

El 14 de julio de 1936, 4 días antes del alzamiento encabezado por Franco, los periódicos en circulación anunciaban la muerte del oficialista teniente Castillo y posteriormente la desaparición de Calvo Sotelo, diputado de la oposición, ambos ejecutados por los grupos antagónicos.

El conflicto bélico duró tres años y se calcula que hubo un millón de muertos. Las consecuencias fueron dolorosas y nefastas para toda España. Con el triunfo del franquismo, sobrevino una etapa oscura de la nación española, se implantó una dictadura clerical de mano dura, Franco se autonombró –tenía plenos poderes- Jefe del Estado Español y Generalísimo de las Fuerzas de Aire, Tierra y Mar. Las características del régimen fueron: el nacionalismo acendrado, el ultracatolicismo, el fascismo, y el antiliberalismo. Se persiguió a grupos independentistas regionales y se prohibió el uso de otras lenguas como el catalán, el euskera, el gallego y el asturiano, como así también la utilización de emblemas regionales que no fueran los del estado español.

En todas las poblaciones del territorio nacional, las calles y avenidas llevaban el nombre del caudillo o se denominaban “José Antonio” en homenaje a José Antonio Primo de Rivera, el creador de la Falange (fundado el 29 de octubre de 1933). Por ejemplo la Gran Vía de Madrid a partir del 24 de abril de 1939 luego del triunfo nacionalista, pasó a llamarse “José Antonio”. Luego durante el gobierno de la transición española en 1981, caído el régimen, la arteria recuperó su denominación original. Las calles de Madrid mostraban innumerables personas vistiendo los hábitos religiosos tanto curas como monjas y me atrevo a decir que no hubo familia en el país que no cobijara en su seno algún miembro perteneciente al clero lo que demostró el ultracatolicismo que implantó el régimen. Llegué por primera vez a la capital de España en 1977, y alcancé a ver estos dos hechos que estoy relatando.

La guerra civil española, creó enconos entre familias, disgustos y mucha amargura por la destrucción en que el pueblo ibérico se autoinfligió. Mariano José de Larra, escritor español, nos dejó aquella máxima irrefutable: “Aquí yace media España, murió de la otra media”.



(1)Melilla es territorio autónomo español, en el norte de Africa.

(2) José Antonio, murió fusilado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936.

(3) El Guernica se encuentra en exhibición permanente en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid.