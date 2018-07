Del Sel, suspendido, ¿un chiste judicial?

El juez federal de Santa Fe con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez, resolvió inhabilitar por un período de seis meses para ocupar cargos públicos al ex candidato a gobernador de la Provincia, Miguel Torres Del Sel, por irregularidades en la campaña electoral de 2011.

De acuerdo al fallo, el humorista que integra el popular trío Midachi no logró justificar el origen ni el uso de los fondos para financiar la campaña electoral de hace siete años cuando compitió por la gobernación en las elecciones que finalmente terminaron consagrando la victoria de Antonio Bonfatti.

El juez Rodríguez consideró que las presentaciones "impiden conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña", según publicó LT10. Asimismo, el magistrado manifestó en el fallo que no pudo analizar las cuentas del PRO en el Banco Nación, ya que el partido no le entregó los extractos bancarios.

La decisión judicial se sustenta la ley N° 26.215, que indica que "el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de inhabilitación de seis meses a diez años" cuando "no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos".

El fallo del juez Rodríguez también alcanza a Norberto Principato, ex tesorero de esa fuerza , y a Diego Barreto, intendente de la localidad santafesina de Funes, miembros de la conducción partidaria provincial en ese momento.

Lo que llama la atención que esta sentencia se produzca siete años después de la campaña investigada, cuando en este lapso Del Sel volvió a ser candidato a gobernador -en el 2015- por el espacio Cambiemos quedando a menos de 1.500 votos del triunfo que quedó en manos de Miguel Lifschitz, el actual mandatario provincial.

Con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri había designado al propio Del Sel embajador en Panamá, cargo que desempeñó entre comienzos de 2016 y abril del año pasado. Así las cosas, si el fallo del juez federal Rodríguez se hubiera producido en tiempos razonables, quizás el humorista no habría podido asumir como diplomático.