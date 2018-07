Comienza la entrega de las nuevas libretas de matrimonio

El secretario de Gestión Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, anunció que la provincia comenzará a entregar las nuevas libretas de matrimonio a las personas que contraigan enlace en los próximos días. El documento tiene diseño y redacción renovada, de modo de incorporar trámites, disposiciones y terminología adecuada.

Asimismo, este miércoles se abre la convocatoria provincial para todas aquellas parejas que no hayan recibido su libreta de matrimonio al casarse. El trámite para solicitar el documento es sencillo, gratuito y se realiza a través de internet.

Figueroa Escauriza recordó que la semana pasada se abrió la convocatoria para tres departamentos del sur provincial, “destinada a las parejas que no habían recibido en su momento la libreta porque el día que se casaron se encontraba en falta en la oficina del Registro Civil”.

Las personas interesadas deben ingresar al enlace www.santafe.gob.ar/libretamatrimonio. Deben completar los datos solicitados en el formulario y luego el sistema permite imprimir un comprobante de la gestión.

Tras esta inscripción digital, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia volcará los datos en las nuevas libretas y se comunicará para coordinar la entrega, que podrá ser a través de las oficinas del Registro Civil o en jornadas que el organismo disponga en otras locaciones como, por ejemplo, las sedes de los nodos.

El trámite no tiene costo y pueden realizarlo ciudadanos de cualquier punto de la provincia, independientemente de la fecha en que contrajeron matrimonio.