Lifschitz es mejor que Macri, según Galassi

El gobernador Miguel Lifschitz "sería mejor presidente que Mauricio Macri" según consideró el influyente diputado provincial del Frente Progresista, Rubén Galassi en declaraciones formuladas a la prensa rosarina. El legislador del Frente Progresista fue más allá al poner al actual mandatario santafesino por encima de otras figuras de la política nacional que asoman como posibles presidenciables en 2019.

"No tengo dudas que (Lifschitz) no sólo sería mejor candidato, sino mejor presidente que Mauricio Macri, (Juan Manuel) Urtubey, Felipe Solá o Agustín Rossi", desafió Galassi en tiempos donde la política ya perfila a quienes pugnarán en las urnas por la Presidencia de la Nación.

En este sentido, un optimista Galassi dijo estar convencido que Lifschitz "puede ser un gran candidato a presidente, puede encabezar un conjunto de fuerzas genuinamente progresistas". De todos modos, un realista Galassi admitió que "nunca al socialismo y al Frente Progresista los procesos electorales le resultaron sencillos".

Por último, el diputado provincial puntualizó que el socialismo al no ser parte "del amplio abanico del justicialismo ni del gobierno actual parece que no tenemos adhesiones, pero creo que no sólo tenemos figuras sino proyectos cómo diferenciarse de doce años (del kirchnerismo), que tuvo aciertos en algunas políticas sociales que hay que reivindicar y hoy estamos yendo para atrás en eso, pero con una corrupción y un autoritarismo inaceptables".