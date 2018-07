¿Por qué fracasó el esquema de metas? Nacionales 18 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El esquema de metas de inflación fracasó porque no fue "creíble" y, en consecuencia, "no sirvió para anclar las expectativas de los agentes económicos", de acuerdo con un informe difundido ayer por la Universidad de Belgrano.

"En países de alta inflación, como la Argentina, la inflación es un fenómeno multicausal: generalmente se mezclan componentes monetarios, no monetarios e inerciales. Por ello, el éxito de cualquier estrategia antiinflacionaria que se encare requiere de un enfoque integral que ataque al conjunto de los factores inflacionarios", evaluó el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de esa casa de estudios, Víctor Beker.

Según dijo, "si se pretende que las metas operen sobre las expectativas, deben ser creíbles. Sólo así pueden servir para anclar las expectativas de los agentes económicos. Como puede advertirse, ninguna de las condiciones para el éxito de un esquema antiinflacionario se verificó en los últimos dos años. No es de extrañar que el fracaso haya sido el resultado".

"El esquema de metas de inflación parte del supuesto de que la inflación es un fenómeno puramente monetario y que puede ser combatido utilizando exclusivamente la política monetaria", indicó el directivo.

Además, consideró: "el segundo supuesto es que la tasa de interés es el canal adecuado para transmitir la política monetaria. De este modo, un aumento en dicha tasa contrae la oferta monetaria, lo cual deprime la demanda de bienes. El tercer supuesto es que los precios nominales son flexibles tanto al alza como a la baja".