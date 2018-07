Pichetto aseguró que Cristina se postulará

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, auguró que la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, "va a ser candidata" a Presidenta "en un frente de centroizquierda" en 2019 y, de inmediato, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, le pidió que "se dedique a su espacio" y que "deje de hablar" del kirchnerismo.

"La ex presidenta (Cristina Kirchner) va a ser candidata. No entiendo como algunos analistas y politólogos en Argentina no entienden eso", dijo el rionegrino este lunes por la noche en declaraciones a A24.

Luego amplió su pronóstico: "Unidad Ciudadana es el partido político y ella va a ser candidata por Unidad Ciudadana, y en un frente de centroizquierda. Va a serlo. Si se puede llevar parte del peronismo, se lo va a llevar, pero va a ser candidata".

Para Pichetto, "es casi obvio que lo va a ser" y para apuntalar su teoría reveló que los armados políticos de Unidad Ciudadana están incubándose "en todo el interior" del país.

El senador indicó que el Peronismo Federal, espacio político- electoral del que es artífice, "todavía no tiene un liderazgo" que lo sintetice pero que se va a dirimir "antes de fin de año porque acá también se adelantaron los tiempos".

Molesto por las opiniones de Pichetto, Rossi le pidió este martes al patagónico que "se dedique a su espacio" y "deje de hablar" de Unidad Ciudadana.

"Que se dedique a su espacio, que no puede definir un candidato, y deje de hablar de nosotros", protestó Rossi en diálogo con radio Led. "Los no kirchneristas son los que hablan del kirchnerismo. ¿Qué tiene que ver Pichetto con nosotros? Fue el dirigente político que no quiso que Cristina esté en el bloque (del PJ)", recordó Rossi.

En esta línea, dijo que le "causa gracia" que "los dirigentes políticos como Pichetto son los que opinen sobre nosotros".

Rossi, quien dio a conocer sus intenciones de postularse a Presidente en 2019, dijo que depondrá sus aspiraciones si su jefa política decide ser candidata.

El santafesino reveló que mantiene un diálogo "permanente" con la ex mandataria y ponderó el "silencio" que la senadora sostiene: "En este escenario de crisis cualquier cosa que diga Cristina el Gobierno va a intentar deslegitimarla".