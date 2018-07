Súper TC2000: un nuevo proyecto del RAM Racing

De una manera inédita Víctor Rosso y RAM Racing regresarán en los "200 Kilómetros de Buenos Aires" de Súper TC2000 abriendo las puertas de su empresa y mostrando la creación de un auto desde cero.

A través de las redes sociales del equipo y con una idea innovadora, RAM Racing Factory, estructura que dirige Víctor Rosso, prepara su vuelta al Súper TC2000 para la carrera más emblemática del calendario, que se disputará el 4 y 5 de noviembre en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

Será un regreso más que particular para Rosso, ya que el empresario y director deportivo, fiel a su estilo e incansable espíritu innovador, mostrará la creación de un auto de competición desde cero.

Se podrá seguir el día a día del “Proyecto RAM Racing Factory” en las redes sociales del equipo y observar la evolución del auto desde la salida de la empresa hasta su primer contacto con el coliseo porteño.

Víctor Rosso sostuvo que "es una idea distinta la que estamos proponiendo; queremos mostrar un proyecto desde cero, desde el mismo momento en que se inicia la construcción un auto de carrera hasta que termina la competencia".

"Bichín" agregó: "queremos mostrar cómo se hace el desarrollo, las partes de diseño y todas las partes que hacen a la construcción de un auto. No solo vamos a mostrar la fabricación total, sino que también cómo se contrata un sponsor, los pilotos y todos los detalles. Ya les contaremos cuál es el auto que vamos a estar usando, que es totalmente nuevo".

"Esto es algo inédito y no queremos guardarnos ningún secreto. Queremos mostrar desde adentro cómo se llega a que un piloto salga a luchar para ganar una carrera y a todo el grupo humano trabajando en el auto. Queremos que toda la gente que trabaja sea tan conocida como los pilotos que manejan el auto”.