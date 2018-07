Compromiso de Macri por la causa AMIA Nacionales 18 de julio de 2018 Redacción Por El Presidente se comprometió a impulsar en el exterior el reclamo por los iraníes acusados del atentado de 1994.

FOTO NA EN CASA DE GOBIERNO. Macri en su despacho con las autoridades de la AMIA.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - En la previa de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a las autoridades de la entidad judía y se comprometió a "instrumentar los mecanismos necesarios para intensificar la búsqueda internacional" de los iraníes acusados por la Justicia argentina de perpetrar el ataque.

"Estamos construyendo vínculos con el mundo y colaboramos en la lucha contra el terrorismo internacional. Por eso tenemos que seguir manteniendo vigente nuestro reclamo de justicia", resaltó el jefe de Estado y dijo que el pedido de la comunidad judía en ese sentido era "perfectamente viable".

Según informó Casa Rosada, Macri le transmitirá el planteo al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, para que sea la Cancillería el ámbito donde se concentren todas las gestiones tendientes a impulsar el reclamo para lograr la detención en otros países de los extranjeros requeridos, tras la caída del Memorándum de Entendimiento con Irán firmado durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

Tras el encuentro en el despacho presidencial, el titular de la AMIA, Agustín Zbar, precisó: "Le pedimos al Presidente y vamos a pedir este miércoles en el acto que todos los poderes del Estado, todos los sectores políticos de la Argentina y las organizaciones no gubernamentales hagamos más para que los imputados iraníes que tienen pedidos de captura internacional puedan ser atrapados y traídos a nuestro país".

En diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el dirigente comunitario se refirió al reciente caso del ex canciller iraní Ali Akbar Velayati y recordó que "el juez (Rodolfo) Canicoba Corral libró un exhorto diplomático, pero no tuvo éxito y se fue sin ningún problema de Rusia" tras una visita oficial.

"Eso demuestra que es necesario que todos los poderes del Estado argentino y las naciones libres y democráticas del mundo cooperen para que los que están siendo buscados por la Justicia puedan ser traídos a nuestra jurisdicción", manifestó.

En ese sentido, Zbar recordó que se vivieron casos similares con el ex embajador iraní en Buenos Aires Hadi Soleimanpour, que fue detenido en Londres en 2003, pero cuya extradición fue rechazada en aquella oportunidad por las autoridades británicas; y el ex ministro de Defensa del país asiático Ahmad Vahidi, que fue expulsado de Bolivia en 2011 luego de las quejas argentinas.

"El Presidente acompañó y acordó que es importante que en las relaciones exteriores argentinas este punto tenga un énfasis. Que nos dediquemos más a perseguir la Justicia internacional en este sentido", insistió el titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina.

Ante ese punto, Zbar remarcó que "hace falta trabajar más, construir una política de Estado en este sentido".

Y concluyó: "Es una causa de todos los argentinos, no sólo de la comunidad judía. Por eso es necesario que todos hagamos un poco más para ser más eficaces".

Del encuentro también participó el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, quien señaló que el Gobierno está "buscando siempre los nuevos caminos para poder llegar a la verdad". Por la mutual judía también concurrieron su vicepresidente, Ariel Eichbaum; el secretario general, Darío Curiel; el tesorero, Alberto Chaieno, y el director ejecutivo de la institución y sobreviviente del atentado, Daniel Pomerantz.