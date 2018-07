Nuevas ofertas de cursos y talleres Sociales 18 de julio de 2018 Redacción Por UNIVERSIDAD DE LA MEDIANA Y TERCERA EDAD

FOTO PRENSA UMTE// COMUNIDAD EDUCATIVA./ Responsables de las actividades en la institución del Bv. Lehmann.

La UMTE "Olga Cossettini" del Grupo PASI 1 hizo saber que los próximos días jueves 19 y viernes 20 de julio, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, y en su local de Lehmann 570, abrirá inscripciones “de medio término”.

Estarán disponibles nuevas ofertas de cursos y talleres: Huerta, Ajedrez, Muñequería country, Costura de prendas (todas las edades), arte y autoestima, Danzas clásicas para adultos mayores, para todos quienes quieran comenzar el segundo cuatrimestre. Esta convocatoria está abierta a todos los interesados, sean o no alumnos de la institución.

Por otra parte, y para quienes aún no son participantes, también pueden iniciarse en los Cursos y Talleres ya existentes: Apreciación de nuestro arte, Cómo mantener activa la Memoria, Danzas Folclóricas, Bordado, Francés (Nivel Inicial), Coro, Guitarra, Lectura comprensiva (Nivel Inicial), Cromografía Textil, Fotografía, Zumba Gold, Yoga, Portugués, Pintura (nivel inicial), Conociendo a Dios: Seguimiento de Cristo: Nuevo Testamento; Tejido y manejo de celular.

Se aclara especialmente que todos aquellos participantes que ya cursan algunos de estos últimos Cursos, no deberán reinscribirse.

En la UMTE se propicia la oportunidad de iniciar, por fin, alguna o algunas de las actividades que siempre se han postergado, para disfrutar en plenitud los años de la edad madura. El único requisito es tener 40 años cumplidos, ningún título o experiencia previa, y fundamentalmente, ganas de gratificarse y pasarla bien.