Canapino es piloto de Williams

Fue un martes de mucha información importante con respecto a Agustín Canapino. A la mañana, bien temprano, confirmó mediante las redes sociales que estará corriendo la "Carrera del Millón" del Stock Car Brasileño el 5 de agosto en Goiania.

Pero además, el "Titán de Arrecifes" señaló que representará oficialmente a Williams en competencias a nivel mundial de simuladores.

"Lo van a estar anunciando dentro de poquito de formar parte de Williams, en el mundo virtual, de eSports del equipo en Fórmula 1. Se imaginarán mi cara cuando me llegó el mail. Pensé que era una joda. Y no, era real. Voy a ser parte de Williams. Me fui del equipo español Euphoria Racing con el que competí todos estos años".

A su vez, contó que muy probablemente pueda estar visitando la fábrica con esta relación que nació hace pocos días. "Para mí eso es como tocar el cielo con las manos. Entrar a una fábrica de Fórmula 1 es casi imposible y lo voy a poder hacer gracias a lo que hago en el living de mi casa".