NOTA I



Por Dr. Hugo A. Alfonso (*). - Para los que no me conocen les cuento que soy abogado y profeso la religión católica.

Nací en la ciudad de Resistencia -Chaco- en el año 1941. Cursé la escuela primaria y secundaria en el Colegio Salesiano Don Bosco de esa ciudad. Luego me trasladé a Córdoba a estudiar Derecho y egresé con el título de abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba en el año 1966.

De inmediato me radiqué en esta ciudad de Rafaela y comencé a trabajar en el ejercicio de mi profesión. Por ello soy miembro de esta comunidad de Rafaela, desde mediados del año 1966.

Esta es mi presentación y mis antecedentes y desde este lugar tengo la obligación y el gusto de comunicarme con Uds. para dar mi opinión respecto de este tema de la Despenalización del aborto, cuya ley ya tiene estado parlamentario y media sanción de la Cámara de Diputados.

Mi posición frente al problema es que estamos obligados a salvar las dos vidas: la de la madre y la del niño por nacer.

Para explicar mi posición abordaré el tema desde dos momentos:

a.- La etapa previa al embarazo de la madre, la del embarazo y el parto.

b.- La etapa del pos parto.

Es mi intención que esta nota sea de fácil comprensión y no un espeso tratado de investigación sobre el tema, como también podría ser abordado.

Así lo haré desde el punto de vista legal, religioso y social.



PUNTO DE

VISTA LEGAL

Nuestras tres leyes fundamentales, desde distintos aspectos, abordan el tema del aborto.

Ellas son la Constitución, el Código Civil y el Código Penal. La Constitución Nacional y el Código Civil al determinar desde cuando existe la persona humana, sujeto de derechos y el Código Penal que sanciona como delito, que criminaliza, al aborto salvo en los casos excepcionales que determina.

Veamos cada una estas leyes:

a.- La Constitución Nacional por medio de su art. 75, inc. 22 dice y ordena que los tratados concluidos con los demás estados y con las organizaciones internacionales, tienen jerarquía superior a las leyes, es decir que les atribuye la misma fuerza o valor que la propia Constitución. Es decir que están en el mismo rango legal de ley fundamental que la Constitución Nacional. Es decir que integran su cuerpo normativo.

En ese mismo artículo e inciso se menciona como integrante de la Constitución Nacional a la Convención Americana sobre derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica, celebrado en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, que entró en vigencia el 18 de julio de 1978.

A fines del año 1996 entró en vigencia en nuestro país la Convención Americana de Derechos Humanos.

Este tratado consagra el derecho a la vida en su art. 4º que dice ”Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Es decir que el respeto o derecho a la vida desde la concepción, del niño por nacer, tiene rango constitucional, está establecido en la Constitución Nacional.

Es decir que el derecho a la vida de la persona por nacer, es un derecho constitucional.

b.- El Código Civil y Comercial de la Nación. En su art. 19 dice que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”.

Ya que ambas leyes -la Constitución Nacional y el Código Civil-, determinan la protección de la vida desde el momento de la concepción, veamos cuál es ese momento en el proceso de gestación de una nueva persona.

Dicen ambos textos que la existencia de la vida humana comienza con la concepción.

¿Y cuándo se da o comienza la concepción, que es el momento del origen o existencia de la vida humana?

Una definición comprensible del concepto “concepción”, dice que la palabra proviene del latín “conceptio” que hace referencia a la acción y efecto de concebir o creer que una cosa es posible.

Con la unión del gameto masculino (espermatozoide) y el gameto femenino (óvulo), se forma el cigoto y después el embrión que se desarrollará hasta el nacimiento.

En los seres humanos, tras producirse la fecundación, tiene lugar un embarazo de nueve meses de duración. Cada mamífero tiene sus tiempos de fecundación y desarrollo dentro del útero materno.

Por eso en el momento de la concepción comienza la vida de un nuevo individuo, que durante un proceso formativo y transformador de nueve meses en el vientre materno, da a luz o se produce el nacimiento de una nueva persona que habitará nuestro planeta.

La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento.

En biología, se trata de la fusión de dos células sexuales para dar lugar a una tercera llamada la célula cigoto, donde se encuentra la unión de los cromosomas del hombre (o el macho) y la mujer (hembra).

Si entendemos la vida como la estructura molecular autoorganizada capaz de intercambiar energía y materia con el entorno, con la finalidad de automantenerse, renovarse y finalmente reproducirse, entonces podemos deducir que ésta –la vida- nunca se interrumpe, sólo cambia de estado, se transforma.

Los óvulos y espermatozoides son células vivas que forman parte de un organismo multicelular organizado como el ser humano, y portan su material genético al igual que los millones de células que lo conforman.

En el momento de unirse y mezclar sus genes entre si, la vida sigue ininterrumpidamente, y lo que ha ocurrido es la creación de un nuevo código genético capaz de dar las órdenes para el desarrollo y crecimiento de un nuevo individuo, distinto genéticamente que sus progenitores, pero igual de vivo que ellos.

Al empezar desde una única célula (cigoto), transitará varias fases de desarrollo hasta parecerse anatómica y funcionalmente a un ser humano.

Por eso es irrefutable que desde la concepción hay vida, en la forma y modo correspondiente a ese estado y momento del proceso de creación de la vida de las personas.





(*) Abogado del foro de la Quinta Circunscripción Judicial.