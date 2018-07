La Provincia, presente

Como todos los años, el Gobierno de Santa Fe dice presente en el Festival de Teatro de Rafaela. En esta 14º edición que comienza hoy, el Ministerio de Innovación y Cultura se suma con apoyo logístico para la organización y un importante aporte económico de $500.000.

Esta relevante participación del gobierno provincial en el Festival de Teatro de Rafaela ratifican la decisión del gobernador, Miguel Lifschitz de acompañar fuertemente el desarrollo de la cultura santafesina, aún en contextos de dificultades económicas.

En palabras de la ministra de Cultura, Chiqui González, el Festival de Teatro se ha convertido en una referencia para todo el sector. Todo el teatro argentino se reúne en Rafaela, poniendo en circuito una localidad que no es ni la Capital provincial ni la ciudad de Rosario, respondiendo a una premisa de federalización de la actividad, en donde el mejor teatro no necesariamente tiene que ir a la ciudad de Buenos Aires para ser visto.

"Rafaela, a su manera, ha logrado conquistar todo el público de su ciudad en donde, el primer día ya se agotan las localidades para todo el Festival y ha podido extender su propuesta a las localidades vecinas, con lo cual estamos hablando de un fenómeno de participación de público de toda la región en donde se le ofrece, sin subestimación alguna, todas las formas que puede tener el teatro para exaltar los sentimientos. Por ello podemos decir que es un foro abierto" consideró Chiqui González, quien hoy participará de la ceremonia de apertura en el Cine Belgrano junto al intendente, Luis Castellano.

Para la ministra, "el Festival es un encuentro de ciudadanía porque alienta a que los vecinos puedan intercambiar sus pareceres sobre si le gusta más el teatro realista o el teatro circense o qué le pareció el sainete que vieron. Cuando una población habla en esos términos, y no un sector especializado, es que hemos logrado juntos un hecho colectivo. Y cuando el arte se convierte en un hecho colectivo, es que hemos logrado una verdadera forma de ciudadanía".

Asimismo, González destacó el respaldo del Gobierno provincial a esta nueva edición del FTR. "Se trata además de una presencia ininterrumpida en el tiempo que se amplía todos los años. El objetivo no sólo es atender las necesidades concretas de este tipo de emprendimientos culturales, sino además valorar la importancia que revisten para el desarrollo de las artes escénicas en toda la región", sostuvo.

Es en este mismo sentido, González remarcó que en el 2016 el Ministerio de Innovación y Cultura creó el programa Escena Santafesina para fomentar la circulación, producción y las programaciones de propuestas escénicas de la provincia de Santa Fe. La convocatoria de este año, cuyos resultados están prontos a ser anunciados, distribuirá este año asignaciones estímulo por un total de 4,5 millones de pesos, destinados a los elencos y espacios culturales de todo el territorio santafesino.