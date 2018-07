Ripamonti: primero expropiar y después el debate sobre el uso Locales 17 de julio de 2018 Por Adrián Gerbaudo Así lo manifestó el secretario de Desarrollo de la Municipalidad, Carlos Maina, quien espera que el Concejo se expida en agosto. Si los tiempos se dieran así, en septiembre se convocaría a la sociedad. También se haría un work shop junto al Colegio de Arquitectos. El presidente del Concejo, Raúl "Lalo" Bonino, había dicho que esperaban tener primero una definición sobre qué se realizaría en ese predio.

¿Primero la expropiación? ¿O definir el uso? Esa parece ser una nueva polémica que se levanta en torno al predio en donde alguna vez funcionaran los Almacenes Ripamonti, ahora entre funcionarios del Ejecutivo y concejales. Desde hace un tiempo a esta parte, la ordenanza para comenzar el trámite para que el Estado se quede con el lugar ya está presentada. Pero, por ahora, no avanza. Algunos ediles esperaban que durante este mes de julio se diera alguna negociación entre Luis Alberto García Cullá, el actual dueño del terreno e inversores privados locales, para evitar llegar a la expropiación. Hasta el momento, no hay novedades.

La semana pasada, el jueves, comenzó a avanzar el debate sobre qué será de ese lugar. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz, por estos días, sólo a través de Radiogalena.com.ar o bien con la app), Carlos Maina, secretario de Desarrollo Urbano, indicó que "tuvimos una actividad muy interesante en el Viejo Mercado, con el equipo de Desarrollo Urbano, y aprovecharon sumarse profesionales de otras áreas (Fiscalía, Jefatura de Gabinete, Gestión y Participación, etc). Hubo dos disertaciones: una por Daniel Infeld, sobre lo que significaron los Viejos Almacenes y una charla sobre el Ing. Marco Boidi que es el profesional que más conoce cómo está el edificio en estos momentos, de cara al proceso que se viene".

"Ni bien se apruebe la ordenanza de la expropiación y luego vaya a la Legislatura, simultáneamente queremos empezar un proceso participativo con los ciudadanos y las instituciones de la ciudad. Yo creo que por septiembre se puede llegar a dar. Allí se buscará el destino final que se le dará a esa esquina. Supongo que será entre 30 - 45 días. En ese lapso, habrá una puesta a punto de todas las áreas municipales para desarrollarlo de la mejor manera", adelantó Maina, quien señaló que "el proceso será similar al que se llevó adelante para el Viejo Mercado: podrán participar todos aquellos que estén interesados". Incluso, podría llegar a darse en las mismas instalaciones del CCVM.

El funcionario también confirmó que se llevará a cabo, con posterioridad, el workshop que había propuesto el Colegio de Arquitectos. "Ese mismo jueves lo confirmamos. De hecho, estuvo presente Marcelo Corti, que es un reconocido urbanista a nivel nacional. Juntos charlamos con los arquitectos. El intercambio es excelente". Y agregó: "el proceso participativo le dará el destino. el workshop le dará forma a la edificación que se haga ahí".



QUE IRA PRIMERO

Hace algunos días, el presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, dijo a Radio Galena: "habíamos planteado que era de esperar algún proyecto más definitivo, porque expropiar a favor de un hombre que consuetudinariamente le vino mintiendo a todos los rafaelinos y el DEM fue cómplice de crear una situación de abandono del lugar... sorprende un poco que ahora estén apurados por expropiar sin siquiera tener alguna propuesta en firme. No es cuestión que la ruina que hoy es la Recova y los exalmacenes pasen a ser del Municipio".

"Yo estoy dando por sentado que en agosto se apruebe la expropiación. Fui al Concejo hace dos meses y estábamos todos de acuerdo. No sé por qué no se hizo el dictamen. Pensé que lo iban a hacer antes del receso. Ahora, perdimos todo julio", dijo. Y ante la consulta sobre si los concejales no podrían esperar a que se resuelva el proceso participativo primero, aclaró: "es al revés: no voy a movilizar a toda la ciudad a participar de un proceso si no está la expropiación en marcha. Si hay otra idea, la escucho. Pero movilizar a todo el mundo si no estamos reafirmando el camino de la expropiación dentro del Concejo, no vale la pena".