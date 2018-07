Bottaniz: Conforme pero no tanto

Atlético de Rafaela tuvo su debut en la tercera edición de la Copa Santa Fe y lo hizo con un 4 a 1 ante Atlético Sastre. El equipo que comanda Víctor Bottaniz se encuentra en plena pretemporada de cara al próximo torneo de la B Nacional. Pese a la alegría por el resultado final y el pase a cuartos, donde enfrentará a Unión de Sunchales (ver aparte), el entrenador no se fue conforme: “Falta mejorar, erramos muchos pases, sobre todo en el medio donde faltó controlar más la pelota”, señaló Lito, que luego advirtió: “Era previsible, es el primer partido que jugamos de 90 minutos, es importante los muchachos que están, que están peleando por un lugar, hay cosas positivas”.



- ¿Cómo viste la línea de tres en el fondo?



- No lo teníamos a Lucas (Blondel), el viernes le dieron el alta y lo tuvimos en el banco, cambiamos, se sumó Abel (Masuero) y probamos. Sirvió para ver, en algún momento podemos jugar así, algunas cosas rescatamos buenas y ellos juegan bien, Sastre es un equipo que juega bien, lo sabíamos. Pero insisto, fue importante hacer 90 minutos.



- Y en el medio campo también les costó el partido…



- Fue parejo, sí en el trato de la pelota y en los pases estuvimos mal, nos equivocamos muchísimo. Gaitán, Romero, nos costó, íbamos con mucha gente y quedábamos partidos y cuando volvíamos atrás tuvimos algunas exposiciones normales, sabíamos, lo intentamos, lo seguimos buscando y en el ST fue importante la entrada de Mauro (Albertengo), el Laucha (Navas) equilibró el medio campo, y Copetti también. Y esas son cosas que te dejan conforme.



- Lo terminan definiendo con la jerarquía individual.



- Sí, con contundencia y aprovechando los momentos justos. Eso te deja tranquilo, lo que no nos dejó bien es que fue un partido raro, sobre todo no pudimos sostener la pelota, cosa que con Unión y Colón lo hicimos, fue raro. También tienen que ver algunas cosas que estamos probando y viendo.



- Y fue importante el debut de Quiroga, con goles…



- Sí, es importante; hacer goles siempre es importante, hicimos cuatro. Fueron en los momentos justos, a veces buscas en los partidos, atacas y no lo podes abrir.



- ¿Es posible ver a tres delanteros juntos como son Albertengo, Quiroga y Casa?



- Son tres que a lo mejor son cinco. Copetti es delantero y Martino también, vamos a ver. Algunos muchachos que se puedan sumar, vamos a ver que sistema usamos. La línea de tres nos puede servir como alternativa, lo importante es que los partidos de local los tenemos que ganar, fue una prueba, a lo mejor podrán decir que el rival es inferior, pero se lo busco y creo que hicimos cosas que de local las tenemos que recuperar, por ese lado estoy conforme, pero esto recién inicia. Hay que seguir trabajando para mejorar.