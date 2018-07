Las razones para eximir de la Tasa a la Variante Locales 17 de julio de 2018 Redacción Por Oficialismo y oposición se trenzaron en un áspero debate que cada vez se calienta más en torno al pedido de la empresa que ejecuta la obra del nuevo gasoducto regional para no pagar casi $ 7 millones por la Tasa de Verificación e Inspección. El caso de Carreteras Centrales Argentinas.

La ordenanza Nº 4.851 que explica los fundamentos para la exención de la Tasa de Verificación a Carreteras Centrales Argentinas.

El pedido impulsado por el bloque de concejales de Cambiemos para eximir del pago de la Tasa por Verificación e Inspección sobre obras e instalaciones en el dominio público a la empresa constructora TGS-SACDE, a cargo de la obra del nuevo gasoducto que beneficiará a Rafaela y la región, disparó una polémica de grandes dimensiones con el Departamento Ejecutivo. Están en juego casi 7 millones de pesos, lo que explica en gran medida porqué se recalentó la puja que incluye una advertencia para recurrir a la Justicia ordinaria.

Los ediles macristas Raúl Lalo Bonino -presidente del cuerpo legislativo- y Hugo Menossi abrazaron la causa de la empresa por un lado mientras que el propio intendente, Luis Castellano, el jefe de Gabinete, Marcos Corach y el secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, manifestaron su enfática oposición a cualquier perdón para TGS-SACDE (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico), que es propiedad del empresario cordobés Marcelo Midlin, amigo del presidente Mauricio Macri.

"¿Por qué habría que condonarle casi 7 millones de pesos a la empresa que está en pliego por ordenanza?" se preguntó ayer el propio Castellano en declaraciones a LT128 Radio Rafaela. "No entiendo las razones para condonar eso, está en el pliego. No es un obstáculo, lo obra tiene que hacerse con todas las condiciones legales. No es un capricho, es parte de las condiciones que tienen que cumplir. No es algo que queremos imponer. Es así y todas las empresas están pagando", subrayó el Intendente.

Y después cuestionó a los concejales de Cambiemos por una ambigua posición: "¿Defienden los intereses de una empresa o defienden los fondos de los rafaelinos?".

Desde la vereda de Cambiemos, recuerdan que el año pasado se eximió a Carreteras Centrales Argentinas S.A. en la obra para construir la Variante Rafaela de la autopista de la 34. Fue a través de la Ordenanza Nº 4.851 aprobada el 22 de diciembre de 2016 y que fue refrendada el 6 de enero de 2017 por el intendente Castellano y la secretaria de Hacienda y Finanzas y Modernización, Marcela Basano.

En los considerandos, se señala que "la Empresa Carreteras Centrales Argentina S.A., ha efectuado una presentación administrativa vinculada con la ejecución de la obra de la segunda calzada en Ruta Nacional N° 34, en el tramo comprendido entre la intersección con Ruta Nacional N° 19 y Ruta Provincial N° 13, incluyendo una variante en la ciudad de Rafaela". Consigna además que "el proyecto ejecutivo de la citada obra ha sido aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente N° 0006710/2014, quien ha dictado las Resoluciones N° 1221 del Año 2014, 223 y 1238 del Año 2015, a través de las cuales fue aprobada la "Variante Rafaela" en su paso por esta ciudad y fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios afectados a la obra".

En este marco, puntualiza que "a los efectos de la ejecución de la denominada Variante Rafaela la firma citada solicita los pertinentes permisos de paso y ocupación sobre los caminos vecinales correspondientes al ejido municipal de esta ciudad".

Y explica que "la Ordenanza Tributaria Municipal vigente N° 4.780 en su Capítulo X, artículo 128° Apartado f " establece la aplicación de la tasa por actuaciones administrativas.

"Sin lugar a dudas, la obra que se ejecuta resulta de gran importancia tanto para la ciudad como para toda la región, la que se beneficia al transformarse una ruta como la Nacional 34, una de las más transitadas del país, en autovía", sostiene en los fundamentos de la ordenanza. Agrega que "en particular para Rafaela resulta de gran trascendencia la construcción de la denominada Variante Rafaela, ya que la misma posibilitará hacer realidad una larga aspiración de todos los habitantes de la ciudad, evitando que se produzca el gran flujo de tránsito por la zona urbana, con las consecuencias evidentes de mayor agilidad y seguridad para quienes transitan por la misma".

Respecto a la exención solicitada, se destaca que "al ponerse en conocimiento de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de Vialidad, la disposición tributaria antes referida, la misma opina que no debería exigirse el pago de la tasa prevista, en mérito de la importancia y trascendencia de la obra, indicando que no cuenta con antecedentes vinculados con la pretensión de cobro de tributos por el uso de la vía pública, para este tipo de obras viales".

"No obstante dicha opinión, la tasa estipulada en nuestra Ordenanza Tributaria sólo exime de su pago a quienes ejecuten obras públicas municipales o instalen cámaras de seguridad. Más allá de lo señalado, no puede dejar de observarse que, si bien la obra que se ejecuta en la "Variante Rafaela" no resulta estrictamente una obra municipal, sin duda se materializa en el ámbito de su jurisdicción y representa para el municipio un importante beneficio", remarca la ordenanza.

Por último, manifiesta que "resulta fundada y razonable la aspiración del organismo nacional (Vialidad) al plantear que no debería exigirse el pago de la tasa que nos ocupa, para lo cual se requiere que, a través de la pertinente ordenanza, se otorgue la exención".