Nueva diplomatura en Innovación y creatividad

Es una propuesta formativa lanzada en conjunto con el International Council for Small Business (ICSB), un organismo internacional que promueve el desarrollo de las PyMEs en todo el mundo. Tendrá clases presenciales y on line con docentes del exterior. Cuenta con el auspicio del Grupo Sancor Seguros. Las inscripciones comienzan el 23 de julio con cupos limitados.

La innovación y la creatividad son dos vectores de identidad institucional fundamentales de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). La búsqueda permanente de nuevas respuestas a los desafíos existentes en Rafaela y la región y la generación de nuevas alternativas de desarrollo productivo, social y científico son perspectivas centrales establecidas entre los objetivos de la nueva Universidad Pública.En este sentido, la UNRaf anuncia el lanzamiento de una nueva propuesta formativa: la Diplomatura en Innovación y Creatividad. Esta capacitación buscará proveer a sus estudiantes, un conjunto de herramientas, metodologías y mejores prácticas para innovar y así potenciar el desempeño competitivo de las organizaciones y el desarrollo de emprendimientos.La Diplomatura es una iniciativa conjunta de la UNRaf y el International Council for Small Business (ICBS) por lo que cuenta con certificación internacional de ese organismo de alcance global. Está destinada a profesionales, emprendedores, empresarios, personal de empresas y comunidad en general.El equipo docente estará conformado por profesionales argentinos y del exterior. El cursado de esta nueva propuesta incluirá clases presenciales y módulos on line. Para el cursado de los módulos online, los participantes accederán a una plataforma virtual. Estos módulos se dictarán en inglés, con subtítulos en español por lo que no es excluyente saber esa lengua extranjera.Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 23 de julio hasta el viernes 3 de agosto en Alumnado de la UNRaf (Bv. Roca y Artigas). Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 20 horas, con cupos limitados. El cursado comenzará el viernes 10 de agosto. Toda la información está disponible en www.unraf.edu.ar. Se pueden realizar consultas en Alumnado de la UNRaf o por correo electrónico [email protected] Además de esta nueva Diplomatura, la UNRaf lanzó en el primer semestre de este año, dos Diplomaturas Universitarias en Eficiencia Energética y Energías Renovables y en Teatro para Docentes. En los próximos días prevé anunciar la apertura de una Diplomatura en Promoción Deportiva, además de otras propuestas que serán anunciadas a lo largo de 2018. Toda la información sobre las distintas actividades de la UNRaf está disponible en su sede universitaria y en la web institucional unraf.edu.ar. También es posible seguir todas las novedades por Facebook, Instagram y la App disponible para celulares.