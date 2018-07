CGT prepara mensaje para repudiar al FMI

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La CGT prepara los detalles de una conferencia de prensa que realizará este viernes para brindar un mensaje en rechazo al acuerdo del Gobierno con el FMI, al tiempo que tratará de reunirse con la jefa del organismo, Christine Lagarde, en el marco de la visita que hará al país ese mismo día para participar de la tercera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales en el contexto del G20.

El rechazo al acuerdo financiero entre la gestión de Mauricio Macri y el FMI, que había sido uno de los motivos del paro general del 25 de junio último, será el eje del mensaje que dará la central obrera en su sede de la calle Azopardo, donde alertarán sobre las consecuencias negativas para los trabajadores y los sectores más vulnerables que -consideran- tendrá el ajuste comprometido con el organismo multilateral.

Además de la rueda de prensa que encabezará el ratificado triunvirato integrado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, la central obrera viene haciendo gestiones para que Lagarde reciba una comitiva de la CGT y así plantearle de primera mano los cuestionamientos de los sindicalistas a las recomendaciones que está haciendo el FMI para que la Argentina reduzca su déficit.

Estos contactos entre la CGT y el Fondo fueron confirmados días atrás por Schmid, quien detalló que ya hubo conversaciones por teleconferencia con el responsable del hemisferio occidental del organismo, Alejandro Werner, y con Roberto Cardarelli, responsable de la misión del FMI.

En caso de que el encuentro con la francesa Lagarde no se pueda concretar, las autoridades de la CGT se verán con Werner, quien integrará la delegación que acompañará a la jefa del organismo en su visita a Buenos Aires para supervisar la marcha del acuerdo que selló con el Ejecutivo.

Schmid ya había expresado su descontento por "el diseño del programa" del FMI y añadió: "Tiene primero la estabilidad monetaria y de las cuentas, y después retomar el crecimiento; me hace acordar a otras lógicas".

Su colega Acuña dijo días atrás que el mismo viernes que desembarque Lagarde la CGT va a "repudiarla", pero luego otros dirigentes de la central le bajaron el tono a esos dichos y aclararon que no van a montar ningún tipo de "escrache" hacia la máxima autoridad del FMI.



CARTA OPOSITORA

Diputados de la oposición y referentes de organizaciones sociales y gremiales firmaron ayer una carta abierta dirigida a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en rechazo al acuerdo que firmó el organismo financiero con el Gobierno.

Los dirigentes califican el préstamo como "odioso o execrable" y sostienen que "buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno". El texto le advierte "al Directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas".

Además, la oposición señala que "estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social", sino que "se destinaron a la fuga de capitales". En este sentido, consideran que "es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida" para evitar que eso suceda.

El petitorio fue firmado por referentes del kirchnerismo como Máximo Kirchner, Agustín Rossi y Axel Kicillof, además de otros diputados de la oposición como Felipe Solá, Victoria Donda y Daniel Arroyo. También está rubricado por los secretarios generales de la CGT Juan Carlos Schmid y Héctor Daer; los líderes de la CTA Autónoma y de los Trabajadores, Pablo Micheli y Hugo Yasky, respectivamente; el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, y el dirigente de Camioneros Pablo Moyano, entre otros.

"El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo", explican en el texto dirigido a Lagarde.

La carta fue subida a la página Change.org con el objetivo de sumar las firmas de todas las personas que se quieran adherir al reclamo contra el FMI. El petitorio asegura que "a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo" y resalta que el propio presidente Mauricio Macri "tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo" al organismo.

"Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo", cuestionan los dirigentes opositores.