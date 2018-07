Gasoducto: TGS-SACDE pagó en Bella Italia y retoma la obra Locales 17 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION en la víspera, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) TGS-SACDE, encargada de llevar adelante la obra del gasoducto en nuestra región, abonó recientemente a la localidad de Bella Italia unos $ 300.000. Este monto es a cuenta de lo que debería pagar y, mientras tanto, continúan las negociaciones con el Ministerio de Energía y Minería, sobre si se harán cargo desde allí de los montos a pagar en cada una de las localidades.

De esta forma, se descomprime un poco la situación y todo hace indicar que se retomará la obra en la vecina localidad. Lo abonado por la UTE es sólo el 20% de lo que debiera pagar: Bella Italia pretende recaudar 1.500.000 pesos.

Rafaela ya envió la factura: el detalle aparece en el decreto 47.442, fechado el 22 de junio de este año y lleva las firmas del intendente Luis Castellano, de la secretaria de Hacienda Marcela Basano y del secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina. El artículo 9 de ese documento oficial dice textualmente: "Corresponderá al solicitante abonar por aplicación del inciso f) del Artículo 128.° de la Ordenanza Tributaria N° 4.908 en concepto de Tasas por Verificación e Inspección de Obras e instalaciones en el Dominio Público: 1.- El cuatro (4%) por ciento sobre el Monto de Obra, que es de pesos ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos noventa mil seiscientos ochenta y cinco con veintiséis centavos ($ 168.490.685,26) y que corresponde la suma de pesos seis millones setecientos treinta y nueve mil seiscientos veintisiete con cuarenta y un centavos ($ 6.739.627,41.)".

Mientras tanto, siguen las ideas y vueltas en torno a las declaraciones, incluso dentro del mismo bloque de Cambiemos: Hugo Menossi, en declaraciones a LT28, indicó que "Maina no sabe nada, tiene cero claridad. Me parece una avivada querer cobrar eso”, aseguró y adelantó que realizaría una denuncia para que investiguen la eximición a Carreteras Centrales Argentinas para hacer la Variante (ver página 8). Sin embargo, Raúl "Lalo" Bonino, presidente del Concejo, quien se reincorporó al trabajo, dijo que los tributos están incluidos en el pliego y que lo que piden es una igualdad de condiciones. Maina, en "Algo dirán", sostuvo que "si hubiera una normativa nacional contraria a lo que hacemos, hace largo rato que lo sabríamos, por el Energas o por el Ministerio. No es un capricho de un funcionario: es un trabajo que pasa por muchos empleados municipales y se aplica la Tributaria". Respecto de las declaraciones de Menossi, dijo: "si eso es todo lo que tiene que decir un concejal, me parece bastante pobre. Alguien que confunde derechos de edificación con tasa de verificación e inspección, alguien que confunde una ruta nacional que pasa a 2 km de la ciudad con una obra que pasa por las calles de la ciudad, de punta a punta... Me parece que Menossi cometió un error y ahora está apretado y la única que le queda es descalificar. Dijo que hará una presentación en la Justicia si no se vota lo que quiera que se vote. Si tiene que hacer una presentación, que la haga ya".