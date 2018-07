Frigoríficos prometen no subir precio de la carne Nacionales 17 de julio de 2018 Redacción Por Fue durante la reunión de la Mesa de Carnes con la presencia de Macri, quien instó a la cadena cárnica a aprovechar la apertura de nuevos mercados como el de China.

FOTO NA CARNES. Macri junto a sus funcionarios con representantes del sector cárnico.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Mauricio Macri instó ayer la cadena cárnica a aprovechar la apertura de mercados como China, en el marco de un encuentro con el sector frigorífico. Macri dijo que las diferentes aperturas de mercados se traducen en oportunidades comerciales, como el "día del soltero", el 11 de noviembre, festividad que promueven, entre otros, el gigante del comercio electrónico Alibaba.

"Representa una oportunidad increíble para vender en el lapso de unas horas el volumen comercializado en meses", dijo Macri. Sostuvo que "esta mesa es un ejemplo de la interacción público- privada, donde en cada encuentro trabajamos por mejorar la productividad de un sector que genera tantos puestos de trabajo para la Argentina".

Por su parte, el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, dijo que "el acuerdo con China es una increíble oportunidad, especialmente por el valor de la tonelada de carne bovina enfriada". Los integrantes de la Mesa celebraron la apertura de Argentina al mundo y remarcaron que la partida del primer embarque de carne vacuna de la Patagonia a Japón y también la salida de un contenedor de carne de guanaco a Bélgica, "algo histórico para nuestro país", como señaló David Lacroze, coordinador de la Mesa.

Otro de los temas abordados fue la lucha contra la informalidad, punto en el que los integrantes de la Mesa destacaron los avances en el pago a cuenta de IVA y las "cajas negras" en los frigoríficos, lo cual mejoró el comportamiento fiscal del sector.

Por eso, se está trabajando para obtener un mayor control de la última etapa, que consiste en la trazabilidad de la media res desde los frigoríficos a las carnicerías, con el Remito Cárnico Electrónico (REC), de aceptación obligatoria por parte de los carniceros desde septiembre próximo.

En tanto, el titular de la Cámara de la Industria de Carnes (CICCRA), Miguel Schiariti, dijo que "se le contó al presidente que aumentó la producción entre 8% y 10%, las exportaciones y el consumo 6%, y el precio de la carne quedó muy por debajo de la inflación". Según reprodujo ambito.com, el dirigente expresó que "afortunadamente las exportaciones evitaron que el precio de la carne cayera, porque si no el precio de carne y el novillo hubiera caído, lo cual no hubiera sido una buena noticia, a pesar que el público se contentara".

Tras el encuentro, junto al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, el empresario brindó detalles del encuentro realizado en el Salón Norte de la sede gubernamental. "Desde diciembre de 2015 hasta hoy la inflación fue del 90% y el aumento del 50%", indicó Schiariti, pero aclaró que el producto "no va aumentar en los próximos meses", tras indicar que "hay un aumento de oferta muy importante que ha generado que se pudieran aumentar las exportaciones" en un 60%.



MACRI RECIBIRA A LA

CONDUCCION DE LA AMIA

A poco de cumplirse el aniversario número 24 del atentado a la AMIA, el presidente Mauricio Macri recibirá hoy en la Casa Rosada a los directivos de la mutual judía. El jefe de Estado se reunirá este martes por la tarde con el titular de la entidad, Agustín Zbar, aunque no participará del acto central en conmemoración del ataque, que se realizará al día siguiente.

Al igual que el año pasado, el mandatario nacional no asistirá al homenaje a las víctimas, aunque sí irán la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, entre otros.

Como todos los 18 de julio, el acto se realizará frente a la sede central de la AMIA, ubicada en Pasteur al 633, para recordar el atentado que en 1994 dejó 85 muertos y cientos de heridos: sobre un gran escenario hablarán los familiares de las víctimas y referentes de la comunidad judía. La ceremonia comenzará con el sonido de una alarma a las 9:53, hora exacta en la que 24 años atrás un coche bomba explotó en la entrada de la mutual, en una de las tragedias más grandes de la historia argentina.