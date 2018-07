Domínguez le respondió a Carrió Nacionales 17 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez aseguró ayer que Elisa Carrió fue "quien amenazó" con romper el frente Cambiemos, al responder a los dichos de la líder la Coalición Cívica, que lo señaló como uno de los dirigentes del Partido Justicialista que le ofrecieron entablar una alianza contra el Gobierno.

"La doctora Elisa Carrió me acusa de proponerle romper la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, relevo de pruebas", subrayó el ex legislador nacional en su cuenta de la red social Twitter.

Domínguez contestó de esta forma las declaraciones de Carrió, que este domingo había afirmado que el dirigente del justicialismo bonaerense fue uno de los que le ofreció en marzo pasado "romper" el frente oficialista para armar una alianza con sectores del PJ.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández apuntó ayer contra la diputada Carrió, a quien calificó de "inepta y patética", y afirmó que es "un disparate" lo que dijo sobre que sectores del peronismo le ofrecieron aliarse contra el Gobierno.