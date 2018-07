OPIFON ENTRETENIMIENTO 17 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Merecido: “Me pareció justo que Francia se haya consagrado campeona mundial en Rusia. A partir de la victoria ante Argentina, demostró ser el mejor equipo y fue superior a todos, además de la gran cuota de fortuna que también tuvo para poder levantar la Copa. Sería interesante que los dirigentes argentinos tengan en cuenta su estructura de cara al futuro y pensando en el 2022”. Habló Horacio, del Amancay.



Lentos: “El domingo fui a ver el partido de Atlético ante Sastre, donde ganó y goleó pero sin dejar una buena imagen. Como dato negativo, no me gustó la defensa, ya que noté a los centrales algo lentos. Y del medio hacia adelante, hubo otra actitud cuando Albertengo ingresó. Espero que en lo que se viene no sigamos dependiendo tanto del jugador de Egusquiza para ganar los partidos, tal como sucedió en el semestre pasado, de lo contrario no vamos a llegar a ningún lado”. Textual de Federico, un hincha albiceleste.



Era justo: “Estoy en total acuerdo con el alejamiento de Sampaoli en la Selección. En el poco tiempo que estuvo, no demostró estar a la altura y le pesó mucho ser el técnico, donde hizo casi todo mal. Nada que ver con el entrenador croata, que asumió en octubre del año pasado y en pocos meses pudo armar un gran equipo y hacer un estupendo mundial. ¡Que alguien le pida la receta!”. Mensaje de Iván.



¿Qué pasó?: “Hay gente que expresa que extraña a Cristina porque dice que con ella estábamos mejor. Se enteraron que durante su presidencia, de 80.000 pensiones por invalidez aumentaron a más de un millón, largamente. Pero ¿qué pasó en el medio que no me enteré? ¿Hubo una guerra? Me parece que ese gran número de invalidez es bastante raro. Igual, hay mucha gente que se equivoca. Como siempre digo, mirar para atrás es retroceder muchos años”. De un vecino del barrio Los Nogales.



Nomenclatura: “En nuestra ciudad de Rafaela aún no tenemos una calle que lleve el nombre del doctor Roque Fontanetto, quien fue un benefactor de la ciudad. Fuimos muchos los que lo hemos conocido, y en Rafaela hoy en día no abundan esa clase de hombres”. De una vecina.



No concuerda: “Soy Miguel Angel. En referencia a un mensaje de José, del Central Córdoba, donde hizo mención a una visita que realizó al Cementerio, más precisamente a una parcela privada, donde no había nadie cuidando y estaba llena de murciélagos además del dineral que le cobran para la mantención, sintiéndose estafado. Yo le aclaro que tengo dos nichos municipales en el Cementerio, en una galería, y hace 2 años que el municipio no cobra ningún aumento. Por año, pagamos 280 pesos por nicho, un regalo si se puede decir. Y cada vez que voy, inclusive los días de semana, siempre veo gente limpiando como corresponde, además de la presencia de la vigilancia privada en todos los sectores. Me parece que José debe hablar del Colonial o de algún panteón privado”.



Respuesta: “Le quiero contestar a los kirchneristas que si ahora les falta plata, que le pidan a su reina o a los otros integrantes de la banda delictiva. Ahora que se acabaron los subsidios y los choripanes, que les pidan a ellos, porque con todo lo que robaron seguramente algunos pesos les van a prestar”. De un hombre memorioso.



Pide ciclovía: “Soy un ferviente lector de LA OPINION y un ciudadano rafaelino. Sería bueno también que la intendencia pueda hacer una ciclovía desde el bulevar Roca hasta el Balneario, donde los chicos hacen actividades físicas. Tanto de un lado como del otro, porque uno de estos días pasado casi ocurrió un accidente, en donde un camión casi levanta una chica, con una criatura en el asiento de atrás de la bicicleta, hacia la mano derecha. Hay que hacerla, porque hay muchos autos que dan vueltas inútilmente. Entre todos debemos apoyar al ciclismo y a la caminata, porque hace bien para la salud”.