Rechazan pedido para que se informen detalles del acuerdo

BUENOS AIRES, 17 (NA).- La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti rechazó ayer el pedido de una cooperativa para que el Poder Ejecutivo informe sobre el acuerdo que firmó con el FMI para liberar un préstamo por 50.000 millones de dólares.

La solicitud había sido hecha sobre la base de la ley de acceso a la información pública a través de un amparo presentado por la Cooperativa 22 de Mayo de Trabajo Limitada. La magistrada rechazó "in limine" el amparo (esto es sin darle tratamiento, ndr) porque consideró que previamente el pedido debe hacerse ante el Poder Ejecutivo, cosa que no se realizó.

A través del amparo, la Cooperativa 22 de Mayo de Trabajo Limitada pretendía conocer los alcances del acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI.

Por ello solicitaba "información clara, completa, detallada, suficiente y oportuna sobre las condiciones y los términos contractuales del empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional".

Previo a la decisión de la jueza, el fiscal del fuero Fabián Canda dictaminó por rechazar el planteo al evaluar que no se cumplió la ley de acceso a la información, la 27.275, que establece un mecanismo.

El mismo prevé que debe pedirse información al Gobierno primero y éste debe dar respuesta dentro de los 15 días, que en caso de no haberla sí se puede recurrir a la Justicia.