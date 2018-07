Tiendas liquidan la ropa de temporada Locales 17 de julio de 2018 Redacción Por Los consumidores aprovechan las rebajas del 20, 30 y hasta 40%.

FOTO BROOKSHIELD RAFAELA LIQUIDACION.

Hace menos de un mes que comenzó el invierno y si bien faltan muchos días de frío la ropa de abrigo ya está en liquidación, una buena noticia para los consumidores que en tiempos de bolsillos flacos esperan por las rebajas. "El mercado no está nada fácil, pero con distintas acciones de comunicación y promociones se logran ventas. En nuestro caso, ya comenzamos hace casi dos semanas, no es una cosa de locos pero estamos bien, con volúmenes similares al año pasado", dijo un comerciante que tiene dos locales sobre bulevar Santa Fe, uno dedicado a la ropa para mujer y el otro para hombres.

"Cuando una tienda pone en marcha la liquidación, arrastra a todos al mismo lugar. La gente está atenta esperando el período de los descuentos, aprovecha al máximo la posibilidad de lograr una rebaja del 30 o hasta el 40% en determinadas prendas", subrayó el comerciante.

Las vidrieras lucen fuertes acciones de comunicación e incluso se instalan pizarrones en las veredas para anunciar las bonificaciones. "Todo suma, como el caso de las redes sociales, que en nuestro caso nos dan muy buenos resultados. Los rafaelinos como todos hoy día chequean todo el tiempo las redes. Instagram y Facebook es un lugar donde tenemos que estar para exhibir la ropa y para anunciar los descuentos", agregó. "Además, hay que hacer caja, juntar dinero y comenzar la compra de las colecciones de primavera", concluyó.

El sábado pasado por la tarde fue una muestra. El centro comercial a cielo abierto de Rafaela estaba a pleno y la actividad en los locales de ropa y zapaterías parecía funcionar muy bien. El sábado la temperatura a la tarde superó los 26º -según datos de la Estación Meteorológica del Aeródromo rafaelino-, por lo que ese miniveranito se convirtió en un aliado para la actividad comercial.

