El torneo Clausura de Primera C ya estaba definido y San Isidro de Egusquiza gritó campeón el fin de semana pasado pero ayer debieron jugarse los encuentros de la quinta y última fecha.Lo sucedido:San Isidro 2 (Jonatan Gómez x 2) vs Belgrano 1 (Leonardo Velázquez), Susana 3 (Elvio Gómez x 2 y Lucas Bustamante) vs. Def. Frontera 1 (Jonatan González), Sp Aureliense 1 (Lucas Suárez) vs Juventud Unida 2 (Alexis Walker e Iván Reissenaur).San Isidro 15 puntos; Susana 10; Juventud Unida 9; Defensores de Frontera 6; Belgrano 3; Sp. Aureliense 1.