En Los Nogales, Ferro derrotó a Libertad

En la tarde de ayer se completó la segunda fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con los tres juegos que tenía programados, ya con unos cuantos encuentros disputados en los adelantos.Ferrocarril del Estado fue el único ganador en la tarde de domingo. El equipo conducido técnicamente por Roberto Medrán se impuso por 2 a 0 ante el Deportivo Libertad de Sunchales gracias a los goles del ‘cabezón’ José Abt y de Fernando Ludueña.En barrio Barranquitas, Sportivo Norte y Peñarol terminaron empatando 1 a 1. El “Negro” abrió el marcador por intermedio de Juan Espíndola, en la última del primer tiempo. El empate para la visita fue por intermedio de Matías Molbert, cuando se jugaba el tercer minuto de adición.Promediando el complemento el equipo de Eduardo Isaurralde sufrió la lesión de su arquero Joaquín Becaría y tuvo que ir al arco Oscar Maldonado, jugador de campo. A los 13 minutos, Peñarol tuvo un penal a favor y Leonardo Ochoa lo marró.En el otro cotejo de ayer, Brown de San Vicente y el Deportivo Ramona terminaron 2 a 2.en los adelantos que se jugaron en la semana, incluso el sábado (no hubo inferiores por vacaciones de invierno) se dieron los siguientes finales: 9 de Julio 0 vs. Deportivo Tacural 0, Atlético de Rafaela 1 vs. Argentino Quilmes 2, Argentino de Humberto 0 vs. Ben Hur 0, Unión de Sunchales 1 vs Florida de Clucellas 2.Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado, Ben Hur vs Unión de Sunchales, Peñarol vs. Argentino de Humberto, Argentino Quilmes vs Sportivo Norte, Deportivo Tacural vs Atlético de Rafaela, Deportivo Ramona vs. 9 de Julio, Deportivo Libertad vs. Brown de San Vicente.Cancha: Ferrocarril del Estado.Arbitro: Roberto FrancoReserva: 1-3ST 16m José Abt (F) y ST 21m Fernando Ludueña (F).Expulsado: ST 28m Pablo Duarte (F).Cancha: Brown de San Vicente.Arbitro: Guillermo Tartaglia,Reserva: 2-0PT 24m Juan Caro (B), ST 38m Rolando Domingorena, de penal (DR), ST 9m Jonatan Peralta (DR), ST 13m de penal Nahuel Nocera (B).Expulsados: ST 16m Maximiliano Bustamante (B), ST 42m Santiago Lodigiani (B) y ST 45m Federico Saccavino (DR).Cancha: Sportivo Norte.Arbitro: Silvio RuizReserva: 1-2PT 45m Juan Espíndola (SN), ST 48m Matías Molbert (P).Expulsados ST 49m Darío Segovia (SN) y Cristian Arias (P).A los 38m ST Leonardo Ochoa (P), marró un penal.