Djokovic acabó su travesía

El tenista serbio Novak Djokovic venció este domingo al sudafricano Kevin Anderson por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/3) y conquistó su cuarto título en Wimbledon, primero del Grand Slam en dos años. El serbio remató con un ace un partido en el que su rival apenas plantó cara en las dos primeras mangas, pero que en la tercera desperdició cinco bolas de set que le hubieran permitido alargar la final.A los 31 años, Djokovic no había disputado una final de un torneo del Grand Slam desde 2016, temporada en la que se anotó el Abierto de Australia y Roland Garros, y su último título se remontaba a Eastbourne, el 1 de julio de 2017. "No hay mejor sitio en el mundo para volver, este es un lugar sagrado para el tenis", dijo un emocionado Djokovic al recoger la copa. "Estoy muy agradecido a mi equipo y a todos los que me han estado apoyando en estos dos años, que no fueron fáciles", añadió el serbio, que se embolsa 2,50 millones de libras por la victoria (3,30 millones de dólares, 2,80 de euros), el doble que Anderson.Sus problemas físicos empezaron el año pasado precisamente en Wimbledon, donde una lesión de codo le obligó a retirarse en cuartos de final y a pasarse el resto de 2017 inactivo. El ex número uno mundial cayó al 22º del ranking el 21 de mayo de 2018, y la victoria en Londres le devuelve de nuevo a los diez primeros. Con su victoria, Djokovic conquista su 13º torneo del Grand Slam, siendo el cuarto tenista con más grandes detrás de Federer (20), Nadal (17), y Sampras (14).Era la primera vez desde que jugó la final contra Jo-Wilfred Tsonga en el Abierto de Australia de 2008, que Djokovic no se medía en la final a uno de los sospechosos habituales: Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray o Stan Wawrinka. Además, Djokovic es un jugador afortunado sobre la hierba londinense, donde solo ha perdido una de las cinco finales que ha disputado, la de 2013 ante el británico Andy Murray. En cambio, salió victorioso de las que disputó ante el español Rafael Nadal (2011), las dos ante el suizo Roger Federer (2014 y 2015) y la de este domingo (en contraste, Nadal ha necesitado disputar cinco para ganar sus dos títulos).Se suele celebrar la llegada de caras nuevas a las finales de los torneos del Grand Slam, pero es la tercera final consecutiva de Wimbledon que se liquida en tres mangas: el año pasado Roger Federer atropelló al croata Marin Cilic, y en 2016 fue Andy Murray el que no dio opción al canadiense Milos Raonic. Tras el torneo, Rafael Nadal seguirá como número uno por delante de Roger Federer.El tenista argentino Gustavo Fernández perdió en la final de Wimbledon frente al sueco Stefan Olsson, quien ya le había ganado el año pasado en el partido definitorio del torneo de tenis adaptado que se llevó a cabo de Londres. Olsson se impuso por 6-2, 0-6 y 6-3 en el encuentro decisivo que se disputó en el All England, partido al que Fernández había accedido luego de vencer al belga Joaquim Gerard por 6-1, 4-6 y 6-2. Con esta derrota, Fernández no pudo obtener su tercer Grand Slam ya que en su palmarés figuran los torneos de Roland Garros 2016 y Australia en 2017 cuando se coronó campeón. Ambos deportistas se cruzaron en 16 oportunidades, la primera vez en 2009, cuando el sueco Olsson se impuso por 6-1 y 6-3 en la ciudad inglesa de Nottingham. Después jugaron otras 15 veces hasta este domingo, cuando el europeo igualó el historial en 8 a 8 por lado.