Pacquiao fue mucho para un Matthysse deslucido

Lucas Matthysse tuvo su chance este sábado en Malasia, pero no logró arrebatarle el protagonismo a Manny Pacquiao. El argentino cedió así su título welter de la AMB ante una leyenda de 39 años, que lo superó por nocaut técnico en el séptimo asalto mostrando una autoridad impecable.La pelea comenzó con el argentino estudiando a un rival que, más allá de sus laureles, asumió su condición de retador sin guardarse nada. Así, mientras Pacquiao ganó rápidamente el centro del ring y complicó a Matthysse con velocidad e iniciativa, al de Trelew se lo veía atado, más lento, sin claridad. No sorprendió cuando en el tercer asalto el chubutense visitó la lona tras una izquierda al rostro. En el quinto, un golpe a la zona hepática lo dejó sentido y sobre el final del round se arrodilló dolorido en el piso. Y finalmente, en un intercambio el séptimo, ligó un uppercut de zurda que lo dejó sin reacción. El juez, acertadamente, paró la pelea porque no había más que esperar.A sus 35 años, Matthysse (39-5 /36 KO) intentó imponerse, pero quedó lejos de hacer historia y la fiesta fue toda de Manny (60-7-2 /39). ¿Habrá sido su última función?En tanto, Juan José Velasco no pudo este sábado alcanzar el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo, al caer por nocaut técnico en el octavo asalto frente al estadounidense Regis Prograis en Nueva Orleans. El argentino se mostró con chances hasta el cuarto asalto, cuando visitó la lona después de recibir una combinación de golpes en el abdomen. Pero la peor imagen de su rincón llegó después de otra caída en el séptimo capítulo: en el descanso, manifestó que no quería seguir pero su equipo comandado por Germán Caicedo prácticamente lo obligó a continuar. Así, en el octavo, a fuerza de guapeza, Velasco salió a vivir un final anunciado. Cada vez que caía, se esperaba la reacción del rincón o del árbitro, pero recién al sucumbir por tercera vez el entrenador invadió el cuadrilátero para frenar las acciones. Afortunadamente, el argentino se recuperó rápidamente, pero lo sucedido rozó el bochorno. Después de esta derrota, el Pitbull perdió el invicto y quedó con un récord de 20 éxitos (12 nocauts) y una derrota, mientras que su verdugo se mantiene imbatido con 22-0 (19 KO).