De azul Francia

- Una noticia que recorre el mundo pero que no sorprende; Francia se quedó con una nueva edición de la Copa del Mundo jugada aquí en Rusia, el majestuoso estadio Luzhniki, se tiñó de ese inconfundible azul Francia que antes de subirse a las estribaciones mayores de esta mole, se derramó en todo el campo de juego, o mejor dicho, en todas partes donde este equipo de Didier Deschamps, jugó el resto de los 6 encuentros que lo trajeron como candidato a esta instancia final.No necesitó de prolongaciones en las series eliminatorias y apenas empató un partido sin goles (el único de este torneo) ante Dinamarca, cuando no necesitaba de la victoria para asegurarse el liderazgo en su grupo.Jugó a paso y a ritmo de campeón, en consecuencia el fútbol, a veces detiene esa dinámica impensada y refleja las lógicas diferencias que se expresan por calidad de jugadores y organización adecuada a tales objetivos.Para levantar un trofeo de este porte en un partido que no da revancha y que se juega cada 4 años, deben alinearse varios factores, entre los cuales, la fortuna, ocupa un lugar de reparto. Hace unos días en una conferencia a la que asistimos en este complejo del parque Olímpico, Marco Van Basten, en este tiempo agente FIFA, entregaba su opinión sobre los méritos que deben tener los campeones; con meridiana claridad, a pesar que nunca pudo levantar este trofeo, marcaba como preponderante, la organización, la calidad de los jugadores, el hambre de gloria y un espíritu competitivo vigoroso, es decir, aristas que no suelen estar presentes en todos los seleccionados y que cuando se reúnen, los resultados caen por su propio peso, entonces, la copa en manos de Francia es un hecho de estricta justicia y reivindicación de esos valores esenciales.En las antípodas están las otras menos apropiadas como la improvisación, la falta de planes estratégicos, la subestimación y carencia total de humildad para poder recorrer nuevos caminos sin petulancias.Por eso Francia es el campeón de mundo y Croacia su gran rival, se quedó un escalón abajo, dejando para completar el podio, a Bélgica, otra buena noticia en el rediseño del nuevo mapa del futbol mundial y claro está, en esta nueva línea de poderosos no está Argentina, justamente porque no somos ni franceses, ni croatas, ni belgas, somos, Tapia, Angelici y Sampaoli.Esta es una frase que contiene la elegancia de un hombre de ese corte como Jorge Valdano. Cuando finalizó el partido, nos cruzamos en Media Center y hubo tiempo para rescatar algunas opiniones de quien fuera campeón del mundo con Argentina en 1986 y que además, se dio el gusto de entrar en la historia marcando uno de esos goles ante los alemanes. “Se vio hoy aquí una suma de virtudes encadenadas, Francia no necesitó desgastarse casi nunca porque, tiene una organización de juego ideal para estas instancias y además, posee hoy, futbolistas de primer nivel mundial. La carga del partido la llevó Croacia, que se apoyó en Modric y en un trabajo intenso de despliegue físico, que sin embargo, pocas veces conmovió al rival”.Valdano que jugó solo en Newell's en nuestro medio, desarrolló toda su carrera en Europa donde alcanzó varios títulos con el Real Madrid, del que luego fue entrenador y manager. Le preguntamos sobre la figura de este campeonato que termino siendo Kyllian Mbappe, jugador del PSG “su potencial todavía no lo ha desarrollado y ya tiene la experiencia de alcanzar un título tan importante; está llamado a ser un jugador inolvidable si mantiene esa esencia y esa frescura. No es común encontrar en su puesto a quienes además de potencia y velocidad, les agrega picardía y habilidad. Estoy de acuerdo con que haya sido elegido el mejor del Mundial, a pesar que en lo personal me gustaron también, Griesmann, Modric y Hazard que fueron determinantes para que sus equipos llegaran a jugar las finales.”Jorge Valdano nació en Las Parejas y en esta última etapa profesional, ha hecho acuerdo con importantes cadenas europeas de radio y televisión, para desempeñarse como columnista. Por esa buena versatilidad para describir situaciones del juego, es muy grato escucharlo y también enriquecedor. Le preguntamos también por el nivel general de juego de este Mundial “fue muy europeo, todos los equipos terminaron armando una especia de Eurocopa y ahí se ve otro futbol más dinámico, más intenso, sin tantas cadencias como le agregan los latinos. Todos hablan de sorpresas, pero yo quiero rescatar el nivel de juego y la evolución de seleccionados que no frecuentaban estos momentos y no me parece un accidente con lo cual, será muy interesante seguir observando, este fenómeno que creo llego para quedarse”.Y así se va apagando una tarde que además de la emoción de los franceses y la conmoción de los croatas, tuvo en la premiación, un agregado mágico. El diluvio que se desató en la zona del estadio, los bañó a todos los protagonistas desde Putin, pasando por Macròn y el propio Infantino, pero, si buscamos un motivo aún más profundo, podemos sospechar, que tal aguacero, fue la bendición de este título que nadie olvidará de los franceses, que se van por las calles de Moscú, levantando las otras copas, las del brindis eterno.