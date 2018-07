Optimismo en cuanto a movimiento turístico

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) informó que, en términos generales, se espera un buen flujo turístico en los destinos más importantes del país, desde este fin de semana hasta casi fin de mes, a partir del comienzo de las vacaciones de invierno en muchos distritos.El siguiente informe fue elaborado con datos recopilados por las Filiales y reportados por los Coordinadores de la entidad distribuidos en todas las Regiones del país.Los polos turísticos que podrían transformarse en los más elegidos para estas vacaciones de invierno son destinos del NOA y del NEA y las ciudades con Centros de Esquí.También se espera alcanzar una buena performance en la Ciudad de Buenos Aires.Con respecto a las tarifas, en general no se observaron ajustes después del incremento del dólar, informa la FEHGRA.En tanto, en el ámbito privado, las consultas previas fueron por destinos nacionales como Bariloche, Mendoza, Salta, El Calafate y Ushuaia, mientras que los internacionales más consultados han sido Miami, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Barcelona.Voceros de la compañía "Almundo" destacaron que los productos más solicitados son los vuelos (61%), seguidos por los paquetes (25%) y hoteles (9%).También aclararon que "el crecimiento de estos viajes se debe a que no hubo una variación significativa en el ticket promedio de estos destinos en comparación a 2017.El experto de Almundo Rodolfo Anselmo destacó que esta temporada de viajes suele ser muy importante para recorrer destinos locales con niños por la gran variedad de ofertas que ofrece el país.Por ejemplo, una excelente opción es Las Leñas (Mendoza) ya que posee un complejo que está ubicado en el corazón de la cordillera de Los Andes que cuenta con 30 pistas de esquí.Para las familias, un dato importante es que el centro posee jardín y escuela de esquí para los más chicos.Otra de las razones es la seguridad: todos los hospedajes están en la base.Lo que permite que, mientras los chicos están en la pista, los padres pueden estar en el hotel sin ninguna preocupación.Por su parte, Mendoza también tiene alternativas para los fanáticos del turismo aventura y los que busquen degustar del mejor vino.El Parque Provincial Aconcagua tiene el pico más alto de América y cuenta con dos lugares secretos que el Experto de Almundo recomienda visitar junto con un guía: las Dunas del Nihuil y la Payunia, ambos cercanos a San Rafael.El primero es un desierto de 30 mil hectáreas repleto de dunas y el segundo son 450 mil hectáreas cubiertas por cenizas volcánicas, rodeada de 800 picos sin actividad.Otro destino imperdible de la Argentina según el Experto de Almundo es Ushuaia.Allí los viajeros se enamoran del canal Beagle y del cordón montañoso.Experimentan un viaje por el canal o bien visitan el Parque Nacional, el Tren del Fin del Mundo y suelen hacer la caminata por el glaciar Martial.Para viajeros más exploradores, este destino les ofrece zonas poco exploradas: la Península Mitre, a 210 kilómetros de Ushuaia, donde se pueden encontrar playas desiertas con agua cristalina.En lo que respecta a destinos internacionales, Daniela Palermo, Experta de Almundo en Río de Janeiro, recomienda visitar la zona de Barra da Tijuca, que cuenta con 15 kilómetros de playa convirtiéndose en la más larga de todo el estado.Sus playas de arena blanca y de agua color verde azulado son buscadas por surfistas y por aficionados de los deportes acuáticos ya que su gran longitud hace que se formen increíbles olas.Propone a los turistas, por la noche, disfrutar de los deportes que los cariocas realizan en la playa como fútbol, voley o "futevoley" mientras que degustan una rica cerveza "Bohemia".Los deportes extremos son una gran opción para aquellos que son amantes de la adrenalina y del aire libre, que no pueden dejar de experimentar un vuelo libre con ala delta.Los valientes parten desde Pedra Bonita, a 600 metros de altura y descienden luego de un recorrido de entre 10 o 20 min en la playa de Sao Conrado.Por último, para los amantes de la historia, una gran experiencia es realizar un tour guiado por la Favela de Santa Marta, una de las más famosas del Brasil.Allí se podrá observar cómo "la gente de los morros" vive en la supervivencia creativa.La compañía de viajes omnicanal indicó que hay muchos viajeros amantes del verano que aprovechan las vacaciones de invierno argentinas para realizar una escapada a destinos más alejados como Barcelona, Madrid o el Caribe para poder disfrutar de temperaturas más altas, playa y sol.