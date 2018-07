Camión con anomalías en la ciudad de San Cristóbal

Policía de Seguridad Vial de la ciudad de San Cristóbal secuestró un camión con anomalías por no constatarse número de motor en forma visible como así también no coincidiría el modelo, en RP 2 altura Huanqueros.En hora de la tarde se desarrollaba un operativo policial por efectivos de la Policía de Seguridad Vial de San Cristóbal, en donde se detuvo la marcha de una Camión y se efectuó una requisa en el interior, en donde se observa que el modelo del mismo no coincidiría según la cédula y no se pudo constatar la numeración del motor, siendo el conductor de San Vicente provincia de Santa Fe, procediéndose al secuestro del mismo y entregado todo lo actuado a dependencias de la Comisaría Jurisdiccional de URXIII, a fin que se prosigan con las medidas procesales en caso que corresponda.Un accidente de tránsito ocurrió en intersección de calles España y Domingo Silva de la ciudad de Rafaela. Fueron partícipes del mismo un automóvil Fiat Palio conducido por un hombre de 30 años quien iba acompañado de un joven de 26 años y una motocicleta Honda Biz guiada por un joven de 21 años quien iba acompañado de una mujer de 22 años.A raíz de dicho suceso los ocupantes del vehículo de menor porte resultaron con lesiones leves.Se hicieron presentes en el lugar personal del Servicio de Emergencias 107 y de la Comisaría N° 13 de Rafaela.