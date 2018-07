Aseveran que el rock nacional es casi una lengua muerta para jóvenes músicos

BUENOS AIRES, 16. - El rock nacional "ya es casi una lengua muerta", tiene "un discurso viejo" y como propuesta "es de otra época y ya no identifica a los músicos jóvenes", según la lapidaria opinión del cordobés Juan Ingaramo, uno de los referentes de la escena indie local y de las corrientes más nuevas del pop."No digo que el rock nacional sea malo, solo que es de otra época y ya no nos identifica a los jóvenes y menos aún a los más jóvenes que yo", sentenció Ingaramo en declaraciones al programa "Mucho Por Hacer", que sale al aire por FM 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.El músico y productor dijo que el rock nacional "está en un lugar raro ahora" y en lo personal no lo "identifica", y al respecto consideró que la Argentina "es un país que tiene el discurso del rock bastante marcado, aunque eso se está licuando de a poco".Ingaramo, que esta semana subió a las plataformas digitales una versión muy particular del tema "Fuego y pasión" de Rodrigo como adelanto de su tercer álbum, tituló a su primer trabajo discográfico "Pop Nacional" (2013), como para dejar en claro desde un principio en qué lugar quería pararse."Lo hice para que todos sepan que hago esto porque lo considero mi espacio de experimentación artística y simbólica también. Me encanta estar ahí o en cualquier cosa que no sea el rock. El rock nacional es un discurso viejo. Ya es casi una lengua muerta que está en un lugar raro ahora y no me identifica", explicó el multiinstrumentista.En cuanto a por qué eligió un tema de Rodrigo para hacer en versión pop, señaló: "Esas músicas han sido parte de mi vida, de mi infancia y se me han resignificado estando acá en Bs. As.Me doy cuenta que hay una obra muy rica ahí en ese género, y me divierte mucho darle mi impronta".Consultado sobre qué tenía el "Potro" para seguir siendo recordado tanto tiempo después de su muerte, no dudó en señalar que "Rodrigo tenía todo": "La performance en vivo era letal, tenía un repertorio muy bueno de canciones, carisma, una facha tremenda, personalidad, una onda bárbara", enumeró.Juan Ingaramo actuará el sábado próximo desde las 23:30 en La Trastienda, Balcarce 460, junto a Hipnótica y Valdés, otros dos números provenientes de la escena indie cordobesa, aunque el cantante reniega del género."El indie es una música medio desmadrada, pero también es una etiqueta que está dejando de existir. Me parece que esta década termina de despedir al sonido indie. Ya está, ya cumplió. El indie rock, el indie pop ya está, ya dio todo", afirmó.Por último, consideró que ya no es necesario para un músico del interior consagrarse en Buenos Aires: "Se puede prescindir de eso. Yo me vine porque quería otros estímulos, edificios más altos y avenidas más grandes. Sentía que eso era lo que me iba a inspirar".