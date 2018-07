Menem y Kornblihtt en el Senado

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El telón de la segunda semana de audiencias por la legalización del aborto en el Senado se levantará este martes con expositores como el ex senador justicialista Eduardo Menem y el prestigioso biólogo del Conicet Alberto Kornblihtt, que ya habían disertado meses atrás en la Cámara de Diputados.

El debate en el plenario de las comisiones de Salud, de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comenzará a las 14:00 y se mudará al Salón de las Provincias, un auditorio más espacioso que el Salón Illia donde se desarrollaron las primeras dos audiencias.

Ferviente detractor del proyecto de legalización de la interrupción del embarazo, Menem (hermano del ex presidente) había advertido cuando le tocó exponer el 12 de abril pasado en Diputados que para avalar la iniciativa "hay que desmantelar el sistema jurídico actual".

"Para la ciencia, la vida comienza con la concepción y el sistema jurídico argentino protege los derechos de las personas por nacer, y sostiene efectivamente que la vida se inicia en la fecundación. Con esos datos biológicos y jurídicos, si se quiere avanzar con la despenalización, hay que desmantelar el sistema jurídico actual", había argumentado el ex senador.

Por su parte, el discurso de Kornblihtt del 31 de mayo pasado, que se centró en demostrar con criterio científico que hay vida en el embrión pero sin constituir todavía una persona humana, fue uno de los más citados por los diputados a favor del aborto.

El próximo martes, en la tercera audiencia que tendrá lugar en el Senado, también disertarán la licenciada en Economía Sonia Tarragona; el abogado constitucionalista Alfredo Vitolo; la abogada del Conicet Paola Bergallo; el médico Luis Durand Figueroa; el abogado del CELS Diego Morales; la ex senadora nacional María Eugenia Estenssoro; el periodista Mariano Obarrio y la abogada feminista Nelly Minyersky.

A su vez, expondrán el médico Sergio Feryala, el médico cardiólogo Gerardo Bozovich, la presidenta de la Red de Familias de Entre Ríos, Paola Guia, el abogado Martín Bohmer, el médico ginecólogo Edgardo Varela, la médica cirujana Mirta Roses Periago, y la socióloga y profesora de bioética Segolene Du Closel.