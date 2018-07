Libreta matrimonial, con lenguaje inclusivo

El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, presentó este jueves el nuevo diseño de la libreta de matrimonios, que a partir de ahora entregará el Registro Civil a las parejas que se casen. Además, aquellas que no la recibieron, por encontrarse en falta al momento del enlace, podrán solicitarla vía web.“Queríamos renovar la libreta, darle una impronta más fresca y ponernos al día con las parejas que todavía tenían pendiente recibirla”, apuntó Figueroa Escauriza sobre los motivos de la iniciativa; y destacó que “se trata de un instrumento público y nos parecía importante adecuar la terminología empleada en él desde la perspectiva de género y el respeto a la diversidad sexual, fortaleciendo de tal manera las políticas de igualdad”.“No sólo cambió de color, pasó de ser roja a tener tapas azules, sino que se actualizó el contenido contemplando el lenguaje inclusivo”, resaltó.El nuevo documento, que reciben quienes contraen enlace y donde queda constancia desde el fallecimiento de los cónyuges hasta el nacimiento de hijos e hijas, incorpora a la descripción de trámites las adopciones.“Se busca así generar conciencia, jerarquizar e igualar todas las formas de parentesco previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación”, subrayó el titular de la secretaría de Gestión Pública.En los últimos años, la provincia de Santa Fe cuenta con un promedio anual de matrimonios de 12.500.En tanto, Figueroa Escauriza anunció que aquellas parejas que no recibieron el documento al momento de su casamiento podrán solicitarla en la página www.santafe.gob.ar/libretamatrimonio. El trámite es sencillo y no tiene ningún costo.En esta primera instancia, y hasta el 1 de agosto, pueden realizar el trámite los matrimonios de los departamentos General López, Caseros y Villa Constitución. Luego se avanzará progresivamente hasta cubrir la totalidad del territorio santafesino. No importa la fecha en la que se celebró el matrimonio sino que oportunamente no hayan retirado el documento.