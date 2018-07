Cañada campeón y Rafaela, cuarto

Contra todos los pronósticos, el seleccionado de la Asociación Cañadense se proclamó anoche campeón del Provincial de Mayores de básquetbol que se llevó a cabo este fin de semana en nuestra ciudad, más precisamente en el Lucio Casarín de Atlético y en el Coliseo del Sur de Ben Hur. La plantilla de Federico Giulianelli, quien fue segundo en la Zona B, había dado el primer batacazo del certamen en la mañana del domingo al destronar en semifinales a la Rosarina, el campeón defensor, en barrio Alberdi, mientras que por la noche despachó a la Santafesina, vencedor de la Rafaelina en la otra semi jugada en el Coliseo, en la final al imponerse por 67 a 54. Luego de un primer cuarto donde los santafesinos fueron mejores, Cañada lentamente fue yendo de menor a mayor y achicando, con el correr de los minutos, esa diferencia inicial de 13 puntos. Con el protagonismo de Pascualett, los cañadenses se fueron al entretiempo perdiendo por 4, hasta que pudieron pasar al frente en el final del tercer segmento. Y en los últimos 10’, con un buen trabajo colectivo y una dura defensa, lo ganó con un parcial de 22 a 11 que le posibilitó encarar los últimos instantes con cierta tranquilidad. De esta manera, sorprendiendo a propios y extraños, Cañada de Gómez vuelve a ser el mejor de la provincia.Estadio: Coliseo del Sur. Arbitros: Cristian Alfaro, Adrián Parmit e Iván Andereggen. Parciales: 22-9; 29-25 y 43-45.Borsatti 2, Gómez 0, Punet 2, Delfino 13 y Basualdo 21 FI). Solari 8, Godoy 2 y López 6. DT: Sebastián Saborido.Torresi 11, Aguilar 0, Montaniwo 6, Pascualett 22 y Cupulutti 5 (FI). Valinotti 8, Fernández 5, Carlachian 8 y Mato 2. DT: F. Giulianelli.Por su parte, en horas de la tarde, Rosario y Rafaela jugaron por el tercer puesto luego de haber perdido las semifinales en horas de la mañana, ya que la Cañadense había dado la gran sorpresa al vencer al candidato, el elenco rosarino, por 89 a 80, mientras que los santafesinos vencieron al dueño de casa 90 a 77, donde el buen trabajo del Toro Acuña en el dueño de casa (21 puntos) no alcanzó para avanzar a la final en un trámite donde los santafesinos dominaron casi de principio a fin. Y al igual que el sábado, la victoria fue de la Rosarina, que se impuso a la Rafaelina 91 a 85, que no contó con la presencia del Bebo Cerutti, para lograr el tercer lugar del podio, recordando que en la fase de grupos había ganado el campeón defensor 85 a 77, destacándose, en esta oportunidad, Rodrigo Acuña (18), quien fue el mejor de la formación de Marcelo Miretti que no pudo repetir el título logrado en 2011 en nuestro medio.Estadio: Coliseo del Sur. Arbitros: Cristian Alfaro, Leandro Mozzoni y Raúl Olivero. Parciales: 15-16; 41-30 y 64-57.Gómez 17, Sabatini 8, Punet 0, Delfino 15 y Basualdo 7 (FI). Borsatti 10, Godoy 2, Gallizzi 12 y Solari 20. DT: Sebastián Saborido.Facundo Chiabotto 12, Giordana 2, Rodrigo Acuña 9, Cerutti 8 y Roberto Acuña 21 (FI). Saavedra 2, Franco Chiabotto 3, Faber 7 y Caligaris 13. DT: M. Miretti.Estadio: Coliseo del Sur. Arbitros: Leandro Mazzoni, Marcelo Varela y Fernando Sayago. Parciales: 31-18; 46-41 y 64-62.Mariani 16, Borsellino 26, Caviasso 6, Canton 20 y Luchi 6 (FI). Chiana 3, Eydallin 2, Yanson 9 y Ríos 3. DT: G. Pastorino.Facundo Chiabotto 7, Franco Chiabotto 9, Rodrigo Acuña 18, Caligaris 6 y Roberto Acuña 6 (FI). Giordana 3, Pecantet 3, Aveldaño 16, Mire 9 y Faber 8.Son días movidos para Sebastián Saborido. El entrenador que viene de ascender a la Liga A con Libertad de Sunchales está a cargo del seleccionado de la Asociación Santafesina en el Provincial, elenco con el que obtuvo múltiples campeonatos. Pero además de dirigir al combinado de la Asociación Santafesina y aprovechar para saludar colegas y amigos, se encuentra armando el equipo de Santa Fe que jugará desde la semana próxima el Argentino en Misiones. La plantilla concentrarán en Firmat. Saborido se hizo cargo del equipo santafesino y logró los subcampeonatos, en Tucumán 2015, Firmat 2016 y Neuquén 2017.