Trasladaron a "Pity" Alvarez por "un problema de presión"

BUENOS AIRES, 16 (NA) - El abogado del músico Cristian "Pity" Álvarez, Sebastián Quijeiro, informó que su representado fue trasladado a una unidad médica de la cárcel de Ezeiza debido a "un problema con la presión" derivado del síndrome de abstinencia y adelantó que pedirá la "suspensión del proceso".

El ex cantante de Viejas Locas e Intoxicados se encontraba desde el viernes pasado en el pabellón psiquiátrico del penal en el que se encuentra detenido, acusado de haber asesinado de al menos tres disparos a Cristian Díaz, en circunstancias que todavía se investigan, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Sin embargo, su abogado informó en declaraciones al canal de noticias TN que Álvarez "fue trasladado al HPC", una unidad médica que funciona dentro de la cárcel, porque "tuvo un problema con la presión" derivado de la abstinencia ocasionada por su adicción a las drogas y "no lo pudieron contener".

Al respecto, el letrado señaló que si bien el penal de Ezeiza "es uno de los mejores, sigue siendo un establecimiento carcelario que por ahí no cuenta con la aparatología necesaria" para atender a una persona con problemas de adicción como los de "Pity".

En este sentido, Quijeiro remarcó que el cantante "hace 30 años que tiene un consumo de drogas muy fuerte y claramente tiene un daño, como se puede ver en fotos y en diversos videos de YouTube".

El abogado del músico reiteró además que "desde que entró al penal está sedado con dosis muy fuerte, no se mueve, no habla" y que, debido a esta situación, pedirá "la suspensión del proceso" judicial.

"Por el momento no hay ninguna estrategia, es un juicio largo y pasaron dos o tres días. A nivel procesal se va a pedir una suspensión del proceso hasta que esté en condiciones, porque no puede firmar un papel o declarar", explicó.

Respecto de la situación procesal del músico, Quijeiro sostuvo que "lo que dijo ante las cámaras (cuando admitió que había matado a Díaz en supuesta defensa propia) no tiene valor".

Además, consultado sobre las líneas de la investigación de la causa judicial, el abogado diferenció que "una es cuando (el músico) siente realmente que estaba en peligro y otra que no entendió la criminalidad del acto".

"Pity" Álvarez está preso en la cárcel de Ezeiza desde el último viernes por orden del juez Martín Yadarola, a cargo del Juzgado de Instrucción número 4, ante quien se negó a declarar.

Álvarez se entregó ese mismo días por la mañana en la comisaría de Villa Lugano, tras permanecer prófugo durante algunas horas luego de que testigos afirmaran que había matado a Cristian Díaz.



JUNTO A LÓPEZ

En ese pabellón especial podría cruzarse con el exsecretario de Obras Públicas, José López, o con la falsa médica, Giselle Rímolo. También, con uno de los abogados de Lázaro Báez, Jorge Chueco, o con Susana Freydoz, que mató a su marido, Carlos Soria, exgobernador de Río Negro. Allí estuvo el excantante de Callejeros, Patricio Fontanet, hasta que recuperó la libertad.