Se abre el registro de oposición para pavimentar 130 cuadras

A partir del día de hoy, quedará habilitado el Registro de Oposición para la pavimentación de 130 cuadras en 17 barrios de la ciudad. Este paso es administrativamente necesario para que se pueda comenzar con la obra pública. En el caso de que el 40% de los más de 1.500 frentistas de toda la ciudad decidieran manifestarse en contra, la misma no se haría."Desde el viernes 6 de julio, salió a la calle el modelo de facturación preventiva que a los casi 1.600 frentistas les llegó con el plan de pagos que contempla esta obra. Allí está detallado el costo que cada uno tiene que pagar por mes. Es un sistema solidario: si bien el plan contempla 3 años, se empieza a pagar a partir de agosto, cuando inicia. Y en el caso de que así lo quisieran, a partir del 16 (desde hoy) pueden anotarse en el Registro de Oposición que estará abierto hasta el 27 de julio inclusive", dijo, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) la Coordinadora de Vecinales, Vanesa Macagno. Quienes no quieran la obra, deberán ir al subsuelo del Municipio, en el sector de Contribución por Mejoras, con el boleto de compraventa o la escritura del inmueble y firmar el Registro, y explicar las razones del por qué no quieren la obra. En el caso de que se supere el 40% del total de los frentistas, la obra no se hace". Esto quiere decir que la pavimentación se hará en el caso de que no se reúnan unas 650 firmas, sean del barrio que sean. Incluso, si son todos del mismo barrio, la obra se haría igual en ese sector, porque está pensada como una sola obra en la ciudad."Una vez finalizado el Registro de Oposición, si no se llegó al 40%, se dará inicio a la pavimentación a partir del 1° de agosto, con cuadrillas municipales, en el sector de Montes de Oca, algo consensuado entre todos los barrios, para que los vecinos de Paseo del Este tuvieran otra salida que no sea a través de Av. Santa Fe. La otra será Joaquín V. González, para descomprimir Avenida Italia", completó Macagno, quien recordó que el resto de los barrios fueron sorteados.En cada sector la obra es distinta, dado que en algunos lugares hay cordón-cuneta, pero en otros hay que hacerlo. También hay que sumar las contingencias climáticas. Pero se estima que cada cuadra se hará en unos 15 días.Macagno no pudo precisar un promedio en cuanto al pago del vecino. "Siempre es distinto, no hay un monto a promediar", indicó.Claramente, la situación económica preocupa a la hora de contemplar el pago de la obra. "Cuando hablamos con los vecinos, el tema surge. El año pasado, la situación económica era otra. Como en toda obra, hay un plan de 60 cuotas mensuales y cada 6 meses se actualiza el monto. Pero si un vecino tiene situaciones especiales, pueden ingresar a la Comisión Especial para que se contemple", concluyó.