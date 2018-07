Resultados positivos en las exportaciones locales

A finales de este mes, se llevará a cabo -como es tradicional- una nueva Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Comercio Exterior (CaCEx), en donde se pondrá a consideración de sus asociados el balance y la memoria de la institución. Además, se llevará a cabo la renovación de autoridades de la misma, según lo que dispone el Estatuto. En este marco también se presentará a los socios el relevamiento del sector exportador e importador. En este apartado, LA OPINION puede adelantar que se presentarán datos positivos para las ventas al exterior de las empresas locales.Así lo indicó Edmundo López, presidente de la CaCEx, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), quien hace algunos días señaló que "puedo decir que el año 2017 ha sido un año positivo respecto del 2016 y que el 2018 también, de acuerdo a los primeros números, van en ese sentido. Los números exactos, no los tenemos terminados. Cerca de fin de mes, serán presentados en la asamblea".López advirtió que "todavía no se llega a los valores de 2008, 2009 o 2010, en donde el volumen exportado fue mayor a la media. Pero sí hay una recuperación en cuanto a los montos".La recuperación implicará un cambio en la tendencia, dado que desde 2013, la ciudad venía exportando menos cantidad de toneladas: fueron 117.000 tn en 2012, 90.000 en 2013, 82.000 en 2014, 79.000 en 2015 y 51.000 en 2016. En cuanto a dinero, desde 2011 hasta 2014, osciló entre los 509 millones de dólares y los 472 millones de dólares. Pero, en 2015 cayó hasta 352.93 millones de dólares y en 2016 se hundió hasta 266.47 millones de dólares.Las exportaciones de nuestra ciudad siempre tuvieron una característica que la diferencia del resto de las ciudades: el valor de la tonelada. Es que al contener mucho valor agregado, es sustancialmente superior al resto. Esta característica se repetirá en este año: "la media de la exportación de la Provincia es de 600 o 700 dólares. Nosotros estamos en torno a los 4.500 o 5.000 dólares, lo que habla del valor agregado de nuestras industrias. Esto es muy importante a la hora de evaluar el trabajo que hay en estas exportaciones", dijo Edmundo López.¿Las políticas nacionales facilitan las exportaciones? Para el presidente de la CaCEx, "el mundo está pasando por una turbulencia muy importante y se están reformulando políticas. Nuestra política de exportaciones es de nicho, salvo en algunos commodities, como de la industria láctea. Lo que sucede con el proteccionismo que se ve en algunos mercados, nos toca pero no es determinante. Se requiere de un trabajo a largo plazo, desarrollar mercados... Respecto a los commodities, dependen de precios internacionales y con movimientos que tienen esos productos en particular".LOS NUMEROS DEL AÑO PASADO.El 27 de julio del año pasado, se habían presentado números muy negativos. Las exportaciones locales presentaron una caída del 24% en 2016. Y en los primeros 6 meses de 2017, tenían una caída del 41%. En cuanto al informe sobre exportaciones e importaciones, como datos más relevantes: a lo largo de 2016 se vendieron productos por 266.465.567,84 dólares contra los U$S 352.928.968,46 del 2015. El sector que más perdió fue el alimenticio que sufrió una caída del 37,14%. La contracara es el sector metalmecánico, que aumentó un 11,54%. Por otra parte, crecieron las importaciones en un 12,91% con respecto al año pasado.