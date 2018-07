Perotti se toma más plazo para definir sobre el aborto

La nota central de entrevistas políticas de este domingo del diario Clarín, en la sección denominada "Cara a cara", fue destinada al rafaelino Omar Angel Perotti, quien fue tres veces intendente de nuestra ciudad, actualmente es senador nacional y vicepresidente de esa Cámara y entre sus proyectos se encuentra el de llegar a ser gobernador de la provincia de Santa Fe, para lo cual está trabajando con miras a las elecciones del año que viene.En la entrevista, además de repasar su trayectoria profesional y política da cuenta de aspectos personales, realiza un pormenorizado análisis de aspectos políticos en este complicado presente del país. La nota en cuestión es firmada por el periodista Walter Schmidt.Respecto a la determinación que adoptará en el Senado sobre el proyecto de despenalización del aborto, sobre el cual existe marcado interés por su pronunciamiento tanto aquí en Rafaela como en la provincia ya que integra la reducida lista de legisladores que permanecen indecisos, Perotti sostuvo "nunca me han gustado las cuestiones de si o no a rajatabla. Este tema amerita un análisis profundo porque hay distintas miradas: de la fe y las creencias, la que tiene que ver con la salud pública y la ciencia, y la de las mujeres y sus derechos. Quiero hacerlo con la serenidad y la seriedad que la discusión requiere y definirlo lo antes posible". Queda claro, en la respuesta, que aún no ha tomado posición sobre tan delicado tema, la cual ocurrirá cuando lo impongan las circunstancias, es decir, al momento que se produzcan los plazos existentes en el Senado.En cuanto al proyecto que vino desde Diputados, opinó que "se han sumado más fuerte en la discusión del Senado, debo reconocerlo, algunos planteos acerca de su constitucionalidad que señalan diferencias desde el punto de vista del encuadre jurídico".Preguntado sobre el rol de la ex presidenta Cristina Kirchner en el peronismo, Perotti sostuvo "el análisis de qué dirigente sí o qué dirigente no, es la gente la que deja afuera o no a alguien. En la construcción creo que hay que escuchar muy detenidamente lo que la población plantea".Otro aspecto abordado, y que fue utilizado como título de la nota ("Si hay alguna desconfianza en el mundo es hacia el Gobierno, no hacia el peronismo") fue cuando se lo interrogó sobre el planteo del presidente Macri respecto a que el mundo no confía en el peronismo, respondiendo: "Quien perdió ciertos niveles de consideración es la política que ha planteado el Gobierno, que se sentó ante todos los inversores y organismos con un equipo hablando del esquema de financiamiento y después lo cambió. Si hay alguna desconfianza en el mundo es hacia el Gobierno, no hacia el peronismo, porque cambió a sus actores después de haber sostenido durante un tiempo definiciones de políticas del Banco Central de manejo financiero y económico y decide cambiarlas y a los actores que la estaban protagonizando como el presidente del Central y los ministros de Industria y Energía. Hay señales que no hemos dado nosotros".Sobre la discusión de la aprobación del Presupuesto 2019 y el anticipado recorte de 300.000 millones dijo: "Si no se dan las condiciones de resguardar la gobernabilidad de las provincias… Creo que son las dos cosas, la gobernabilidad nacional y la de las provincias. Con el pacto fiscal a las provincias se les hizo un pedido importante de sus recursos y ahora, adicionalmente, se le quiere incorporar otros. No veo gobernadores dispuestos y senadores acompañando una retracción de recursos tan fuerte a las provincias. Me parece que algunas de las pautas hay que revisarlas: o lo que se le pide ahora o se le devuelve algo de lo que se le pidió en su capacidad fiscal que las provincias se limitaron y se comprometieron a reducir. Es una de las preocupaciones también que el Gobierno defina hacia dónde va, con qué proyecto encara esta situación".Sobre la posición de los gobernadores en la decisión que adopte el peronismo Federal, Perotti sostuvo: "Primero deberíamos saber de qué se trata el Presupuesto y analizarlo en detenimiento seguramente con muchos gobernadores y el análisis que cada senador hará de cómo su provincia está resguardada o no. Ninguno de los senadores ha planteado que son los gobernadores los que le definen qué votan. Cada uno tiene su capacidad de decisión y ya se ha dado en algunos de los puntos del pacto fiscal, la reforma previsional y en el tema tarifas donde no hubo una coincidencia lineal con lo que algunos gobernadores habían conversado con el Gobierno nacional. No veo gobernadores dispuestos y senadores acompañando una retracción de recursos tan fuertes a las provincias”.Sobre la no llegada de inversores se explayó: "Al principio todos planteaban que los primeros capitales que podían venir eran los capitales calientes, golondrina. La primera señal de no inversión no fue de los inversores que no vinieron, porque no iban a venir en un período tan corto. Se dio en los que ya habían invertido en el país, cuando se cambian las reglas de juego con las cuales se estaba produciendo. Los últimos años fueron de sustitución de importaciones y un mercado interno fuerte. Cuando era necesario salir al mundo a plantear la convocatoria de inversiones, ese mismo mensaje el Gobierno debió habérselo dado al empresario argentino porque hacia adentro también son válidas las reglas del juego. Y ese empresariado empezó a ver medidas como la apertura de importaciones, la suba de tarifas y de alimentos, que fueron quitando poder adquisitivo a la población y disminuyendo el mercado interno. Y a su vez una tasa de interés decreciente. Entonces, muchos procesos de inversión y de producción se pararon".