La final impensada de Rusia 2018

(Desde Moscú, Rusia). - A pocas horas de disputarse el partido número 64, ese que nadie quiere perderse, la ciudad de Moscú, la gran capital de este Mundial, luce esplendorosa; la llegada de miles de croatas en ancas de una fe inquebrantable y los franceses, estimulados por un equipo que entusiasma por su eficacia y solvencia, le han devuelto ese color que tuvo en los primeros tiempos, cuando, fundamentalmente, por la euforia de los latinos y la ilusión que también con el correr de los días, le creció al propio hincha ruso y que ante la eliminación de esos seleccionados, fue perdiendo lentamente.

Ese espectáculo está asegurado, tanto en el estadio Luzhniki como en el fan fest, un predio ubicado a pocos kilómetros de allí y donde, aquellos espectadores que no tienen sus tickets o que no decidieron comprar a precios abusivos en la reventa una ubicación, van a vibrar con el partido a través de pantallas y buena gastronomía.

Es envidiable y por qué no, imitable, el orden y el comportamiento que en general han tenido todos los que llegaron a Rusia a alentar a sus países; una característica que se replicó en cada sede y que es una muestra de evolución en un deporte que por las pasiones que despierta, muchas veces, regala imágenes de violencia y de discriminación, que dejan perplejos a todos.

Sin embargo, en los grandes eventos, los resultados vienen siendo óptimos y los factores que se reúnen para lograrlo, van desde una planificación estricta en estándares de seguridad, pasando por el confort de los estadios y la comodidad para llegar a ellos, hasta las propias restricciones que los aficionados se imponen, ergo, las pruebas a la vista, se cierra este Mundial sin un solo incidente, a pesar que por estas tierras pasaron más de 1.000.000 de extranjeros.



AL TODO O NADA

Se han roto todos los pronósticos. Es evidente que nadie logró desarrollar semejante pálpito antes del comienzo de este torneo; Francia, sí estuvo entre la media docena de candidatos a llegar a esta instancia por el nivel de juego, que ya había demostrado en las eliminatorias y por haber alcanzado la final de la Eurocopa en 2016; pero la presencia de Croacia, representa el fracaso de todas estimaciones y de los análisis de aquellos que más cerca están de este deporte.

Los mundiales suelen entregar sorpresas, pero en general, no logran dar el golpe final, y como sucedió con el de 1998, donde paradójicamente una de las semifinales la animaron croatas y franceses o en 2002, donde Turquía y Corea del Sur también se asomaron a ese cuadro, la realidad mostró que a la final accedieron los equipos que son considerados potencias en este deporte.



CON TREZEGUET

Una de las satisfacciones profesionales en este Mundial, ha sido dialogar brevemente con David Trezeguet, antes de la final de este mediodía. "Creo que podemos ganar, tenemos a Pogba, Mbappe, Griezmann. Será difícil ,pero se puede”, comentó Trezeguet.

El que fue delantero de la selección gala, suplente en el 98 pero decisivo dos años después en la Euro, se muestra optimista ante la final y alaba a la excelente generación actual de jugadores franceses: "Son muy buenos y muy jóvenes. Griezmann posiblemente pueda ser Balón de Oro este año, pero para eso tiene que ganar el Mundial".

El camino hacia la final no ha sido fácil y el estilo defensivo de Deschamps se ha catalogado de "italiano" por una parte de la crítica. "Hemos sufrido mucho en los partidos, pero nos hemos liberado y estamos jugando bien", reflexionó Trezeguet.

Solo falta que Néstor Pitana, la otra atracción, al menos para los argentinos, espere la cuenta regresiva que corea el estadio (gran idea de la organización) y llame a jugar para entregarnos otra final de un Mundial, algo tan maravilloso como impensado para este cronista aquí en Rusia.



PROTAGONISTAS

Estadio: Luzhniki (Moscú).

Horario: 12:00 (de nuestro país).

Arbitro: Néstor Pitana (Argentina).

FRANCIA: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernández; Paul Pogba y NGolo Kante; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann y Blaise Matuidi; Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

CROACIA: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida e Ivan Strinic; Ivan Rakitic y Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric e Ivan Perisic; Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.



Periodista acreditado para LA OPINION Mundial de Rusia 2018