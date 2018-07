Una jornada poco feliz para Esteban Guerrieri

El argentino Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R) no tuvo fortuna en la primera carrera y no pudo alcanzar el protagonismo deseado en la segunda, disputadas ayer en el Slovakia Ring por la Copa Mundial de Turismo.Luego de partir desde el cuarto lugar en la prueba inicial, Guerrieri sufrió la rotura de la suspensión de su máquina en el primer giro, que lo obligó a un temprano ingreso a boxes.Si bien el equipo Münnich Motorsport logró reparar la avería, el argentino no pudo terminar en la zona de puntos en la carrera que ganó Pepe Oriola (Cupra), seguido por Jean Karl Vernay (Audi) y Gabriele Tarquini (Hyundai).En la segunda carrera, que se adjudicó el veterano Gabriele Tarquini (Hyundai), el piloto del barrio porteño de Mataderos finalizó noveno, muy lejos de sus expectativas en esta sexta fecha del WTCR.Tarquini llegó a la victoria tras largar segundo y superar a Norbert Nagy (Cupra) e Yvan Muller (Hyundai), quienes lo acompañaron en el podio.La actividad de este fin de semana se completará esta mañana a las 06:45 (hora de nuestro país) con la disputa de la Carrera 3, en la que Guerrieri ocupará el tercer lugar en la grilla.